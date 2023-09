Neu bei Amazon Prime Video: Van Dammes 80er Kampfsport-Klassiker – Filmfans können sich freuen, denn ein echtes Fighter-Juwel aus den 80er Jahren ist nun im Streaming-Angebot von Amazon Prime Video zu finden. „Der Kickboxer“ mit Jean-Claude Van Damme ist berühmt-berüchtigt für seine Kampf-Action, die ihr im Abo ab sofort in der uncut FSK-18-Version sehen könnt.

Erstmals erschienen im Jahr 1989, erlangte der Film schnell Kultstatus und machte Jean-Claude Van Damme neben seinem Auftritt im Kultstreifen „Bloodsport“ aus dem Jahre 1988 zu einem Star des Martial-Arts-Kinos. Die Story beginnt mit Eric Sloane, dem amtierenden Kickbox-Weltmeister im Schwergewicht, der in einem grausamen Kampf in Bangkok gegen den unbarmherzigen Tong Po antritt.

Jean-Claude Van Damme im Rache-Modus

Nachdem er in diesem Kampf schwer verletzt wird, beschließt sein kleiner Bruder Kurt, gespielt von Jean-Claude Van Damme, das Ruder in die Hand zu nehmen. Kurt will Vergeltung und stellt sich einem intensiven Training, um Tong Po zu besiegen. Meister Xian, ein erfahrener Kampfsportler, nimmt Kurt unter seine Fittiche.

Doch die Spannungen eskalieren, als Tong Po dann auch noch Eric entführt, und Kurt erkennt, dass der Moment für den endgültigen Kampf gekommen ist. Die Filmgeschichte von „Der Kickboxer“ blieb nicht in sich geschlossen, wurde erweitert: In den nachfolgenden Jahren gab es mehrere Fortsetzungen, die das Erbe des Originalfilms auf unterschiedliche Weise weiterführen.

Dazu gehört beispielsweise „Kickboxer: Die Vergeltung“, in dem neben Jean-Claude Van Damme auch Dave Bautista und Alain Moussi zu sehen sind. Amazon Prime Video hat passenderweise sowohl das Original als auch einige der Teile von insgesamt sieben „Kickboxer“-Filmen im Abo-Angebot.

