Neu auf Netflix: Kultiger Horrortrip mit Jenna Ortega und den Foo Fighters – Streaming-Dienst Netflix erweitert sein Programm mit einem sehenswerten Titel, der Rock- und Horrorfans gleichermaßen fesseln dürfte: „Studio 666“. In dieser filmischen Achterbahnfahrt teilen sich die Foo Fighters, eine der einflussreichsten Rockbands unserer Zeit, die Leinwand mit unter anderem Jenna Ortega, bekannt aus der Serie „Wednesday“.

Im Mittelpunkt von „Studio 666“ steht die Rock-Band Foo Fighters, die sich auf die Aufnahme ihres zehnten Albums vorbereitet. Die Bandmitglieder entscheiden sich für ein abgelegenes Haus, das sich als unerwartet unheimlich herausstellt. Denn sie erleben hierbei eine Reihe bizarrer und gruseliger Ereignisse, die sowohl Spannung als auch komödiantische Elemente bieten.

Unterhaltsame Horror-Achterbahnfahrt

Der Film spielt hierbei geschickt mit den Erwartungen des Publikums und bietet eine unterhaltsame Horror-Achterbahnfahrt. Der Film kombiniert klassische Horrorelemente mit einer Prise Humor und einer gehörigen Portion Rockmusik. Jenna Ortega, deren Aufstieg durch ihre Rolle in „Wednesday“ noch an Dynamik gewonnen hat, bringt ihre eigene, einzigartige Energie direkt zu Beginn des Films im Prolog ein.

Die Beteiligung der Foo Fighters an „Studio 666“ ist natürlich gerade für jeden Fan ein Fest. Die Bandmitglieder, die vor allem für ihre musikalischen Leistungen bekannt sind, wagen sich in neues Terrain. Die Interaktion zwischen den Bandmitgliedern bietet eine interessante Mischung aus realen und fiktiven Persönlichkeiten, was dem Film einen einzigartigen Charme verleiht.

Der spannende Cast in „Studio 666“

In „Studio 666“ sind übrigens neben den Foo Fighters und Jenna Ortega noch einige spannende Stars am Start. So gehören auch Lionel Richie, Regielegende John Carpenter, Kerry King, Whitney Cummings, Will Forte, Jeff Garlin sowie Leslie Grossman zum Cast des blutigen Horrortrips. Wer also Lust auf diese einzigartige Mischung aus Musik, Horror und Humor hat, kann „Studio 666“ ab sofort im Streaming-Abo von Netflix sehen.