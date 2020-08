So langsam neigt sich der Sommer seinem Ende entgegen, die Tage werden wieder kürzer und das Wetter herbstlicher. Die beste Zeit für Abendunterhaltung auf der Couch Coder im Bett. Auch im September 2020 gibt dafür beim Streaming-Dienst Netflix jede Menge Neuerscheinungen.

Auf alle Abonnenten wartet von Serien, über Filme bis hin zu Dokumentationen ein gut gefülltes Programm, wozu auch viele Eigenproduktionen sowie coole Lizenztitel gehören. So startet zum Beispiel im September die neue deutsche Netflix Original Serie „Das letzte Wort“ mit Anke Engelke und Thorsten Merten. Mit dem deutschen Netflix Original Film „Freaks - Du bist eine von uns“ geht es derweil um einen Kampf um Macht, Stärke und Selbstbestimmung.

Außerdem erweitern im September Highlights wie „Captain Philips“, „Logan Lucky“, „Ride Along“ oder Kultstreifen wie „Lock Up - Überleben ist alles“ und „Fear And Loathing In Las Vegas“ das Programm.

Überblick der Netflix-Neuerscheinungen für den Monat September 2020:

Die neuen Filme im September auf Netflix

1. September

„Logan Lucky“

„Captain Philips“

„Curse Of Chucky“

„Lock Up - Überleben ist alles“

„Escape Plan 2: Hades“

„Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Out Of The Shadows“

„Kill Me Three Times - Man stirbt nur dreimal“

„Dudley Do-Right“

„Das Fußballspiel“

„Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale“

„The Boss Baby: Finde das Baby“ Interaktives Special

„True: Tag der Freundschaft“

2. September

„Freaks - Du bist eine von uns“

„L.A. Story“

4. September

„Die Entdeckung der Unendlichkeit“

„I’m Thinking Of Ending Things“

„Unbroken“

„A Million Ways To Die In The West“

„Last Vegas“

„Fear And Loathing In Las Vegas“

„Ride Along“

„Dante’s Peak“

7. September

„Mein Lehrer, der Krake“

9. September

„Mignonnes“

10. September

„The Babysitter 2: Killer Queen“

16. September

„The Devil All The Time“

23. September

„Enola Holmes“

29. September

„Lommbock“

Die neuen Serien und Staffeln im September auf Netflix

1. September

„Beyblade Burst Turbo“ Staffel 1

„Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online“ Staffel 1

„Free!“ Staffel 3

„Top Chef“

„Keeping Up With The Kardashians“

„Felipe Esparza: Bad Decisions“

2. September

„Chef's Table: Meisterliches BBQ“ Staffel 1

3. September

„Der junge Wallander“ Staffel 1

4. September

„Away“ Staffel 1

6. September

„Undercover“, Staffel 2

„Schuld nach Ferdinand von Schirach“ Staffel 3

10. September

„Geheime Welt Idhún“ Staffel 1

„Julie And The Phantoms“

11. September

„Family Business“, Staffel 2

„Die Diva“

17. September

„Dragon’s Dogma“ Staffel 1

„Das letzte Wort“ Staffel 1

18. September

„Ratched“ Staffel 1

„Jurassic World: Neue Abenteuer“ Staffel 1

25. September

„Rohwedder - Einigkeit und Mord und Freiheit“