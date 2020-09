Der Oktober steht an und damit auch kürzere Tage, herbstliches Wetter und nicht zu vergessen das Halloween-Fest. Eine tolle Zeit, um sich zu Hause beim allseits beliebten Streaming-Dienst mit neuen Serien, Filmen oder Dokumentationen die Zeit zu vertreiben. Denn auch im Oktober 2020 hält Netflix jede Menge interessanter Neuerscheinungen bereit.

So startet am 23. Oktober das erste deutsche Historiendrama „Barbaren“ exklusiv auf Netflix. Schauplatz der sechsteiligen Serie ist die berühmte Varusschlacht im Jahre 9 nach Christus im Teutoburger Wald, die zu einem prägenden Ereignis in der Geschichte Europas wird. Im Mittelpunkt dieses blutigen Zusammenstoßes stehen drei Kindheitsfreunde, die durch ein tragisches Schicksal miteinander verbunden sind.

Mit großer erzählerischer Wucht entstand ein spektakuläres und hochemotionales Drama, das den Zuschauer mit einem Höchstmaß an Authentizität fesselt. Es gibt zahlreiche weitere Highlights wie die heiß erwartete dritte Staffel zu „Star Trek: Discovery“ am 16. Oktober 2020. Zudem wartet mit „Spuk in Bly Manor“ die Fortsetzung von „Spuk in Hill House“ der gefeierten Anthologieserie, die an die Werke von Henry James angelehnt ist.

Passend zu Halloween bringt Netflix die Eigenproduktion „Hubie Halloween“, mit der kein Geringerer als Adam Sandler sich in einer wahnwitzigen Horror-Komödie präsentiert. Es gibt aber auch neue Lizenztitel wie „Judy“ „Lucy“ „Bad Neighbors“ oder Clint Eastwoods „The Mule“ zu sehen.

Überblick der Netflix-Neuerscheinungen für den Monat Oktober 2020:

Lizenztitel

• Judy“ (Nicht in der Schweiz): ab 2. Oktober

• „The Mule“: ab 6. Oktober

• „Lucy“ (Nicht in der Schweiz): ab 23. Oktober

• „Bad Neighbors“: ab 23. Oktober

Netflix Produktionen:

1. Oktober 2020

• Guten Morgen, Verônica – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• Pasal Kau! – NETFLIX FILM

• Carmen Sandiego: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

• Eine lausige Hexe: Stattel 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

2. Oktober 2020

• Song Exploder – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• Emily in Paris – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• To the Lake – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• Ernste Männer – NETFLIX FILM

• Vampires vs. the Bronx – NETFLIX FILM

• Il legame – Die Bindung – NETFLIX FILM

• Das machst du schon – NETFLIX FILM

• Òlòtûré – NETFLIX FILM

• Dick Johnson ist tot – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

• Tut Tut Cory Flitzer: Halloween – NETFLIX KIDS & FAMILY

4. Oktober 2020

• David Attenborough: Mein Leben auf unserem Planeten – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

6. Oktober 2020

• The Cabin with Bert Kreischer – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

• Sternenstreif: Halloween-Helden – NETFLIX KIDS & FAMILY

7. Oktober 2020

• To the Lake – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• Hubie Halloween – NETFLIX FILM

9. Oktober 2020

• The Forty-Year-Old Version – NETFLIX FILM

• Die Gehörlosen-Uni – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• Spuk in Bly Manor – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• Ginny Weds Sunny – NETFLIX FILM

• Fast & Furious Spy Racers: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

• Die Supermonster: Tag der Monster – NETFLIX KIDS & FAMILY

11. Oktober 2020

• Stranger: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

12. Oktober 2020

• Kipo und die Welt der Wundermonster: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

13. Oktober 2020

• Die Oktonauten und das Great Barrier Reef – NETFLIX KIDS & FAMILY

14. Oktober 2020

• Blackpink: Light Up the Sky – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

15. Oktober 2020

• Rettung für Roona – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

• Social Distance – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• A Babysitter's Guide to Monster Hunting – NETFLIX FILM

• Love Like the Falling Rain – NETFLIX FILM

16. Oktober 2020

• Star Trek: Discovery: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• The Trial of the Chicago 7 – NETFLIX FILM

• La Révolution – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• Jemand muss sterben – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• Grand Army – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• Traumhaus-Makeover – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• Welpenakademie: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

• Jack, der Monsterschreck: Buch 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

19. Oktober 2020

• Unsolved Mysteries: Ausgabe 2 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

20. Oktober 2020

• Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs – Miss Fissel mal drei – NETFLIX KIDS & FAMILY

21. Oktober 2020

• Rebecca – NETFLIX FILM

• My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

22. Oktober 2020

• The Alienist – Die Einkreisung: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• You Me Her: Staffel 5 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• Kadaver – NETFLIX FILM

23. Oktober 2020

• Die bunte Seite des Monds– NETFLIX FILM

• Barbaren – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• Perdida – Vermisst – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• Das Damengambit – NETFLIX ORIGINAL SERIE

27. Oktober 2020

• Sarah Cooper: Everything's Fine – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

• Guillermo Vilas – Eine Richtigstellung – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

• Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel: Staffel 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

• Blood of Zeus – NETFLIX ORIGINAL ANIME

28. Oktober 2020

• Nobody Sleeps in the Woods Tonight – NETFLIX FILM

• Holidate – NETFLIX FILM

• Die Geheimnisse der Grabstätte von Sakkara – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

30. Oktober 2020

• Suburra: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• Somebody Feed Phil: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

• His House – NETFLIX FILM

• The Day of the Lord – NETFLIX FILM