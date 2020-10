Beim Streaming-Dienst Netflix stehen die Uhren nie still. Auch nicht im November 2020, wo einmal mehr zahlreiche neue Serien, Filme oder Dokumentationen auf euch warten. Da ist wieder einiges dabei von spannenden Lizenztiteln bis zu den Netflix Originals, um sich die Winterabende zu vertreiben. Also freut euch im November 2020 auf all die interessanten Neuerscheinungen bei Netflix.

Mit dem Film „Was wir wollten“ begleitet man Alice (Lavinia Wilson) und Niklas (Elyas M'Barek), ein Paar, das vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. Während eines Urlaubs in Sardinien lernen die beiden eine Familie kennen, die auf den ersten Blick all das zu haben scheint, was sie sich wünschen. Ein unvorhergesehenes Unglück ändert allerdings ihren Blick auf das Leben.

In der Netflix-Originalserie „ÜberWeihnachten“ kommt ab dem 27. November schon richtiges Weihnachtsgefühl auf. In der dreiteiligen Miniserie gibt Luke Mockridge sein Debüt als Schauspieler in einem fiktionalen Format. Er spielt Basti, einen erfolglosen Musiker aus der Großstadt, der zu Weihnachten wieder in seine alte Heimat fährt. Dort ist nichts wie erwartet: Die Freunde machen Karriere, die Ex ist auf einmal mit dem Bruder zusammen – und das ist gerade mal der Anfang.

Überblick der Netflix-Neuerscheinungen für den Monat November 2020:

Lizenztitel

Ab 1. November

• Das Streben nach Glück

• Jason und die Argonauten

• Insidious: Chapter 2

• Beyond Skyline

• Greatest Showman

• Bullet Head

• JeruZalem

• Pandemic - Fear the Dead

• Jimmy Vestvood - Amerikan Hero

• Spider City - Stadt der Spinnen

• Seed 2 - The New Breed

Ab 10. November

• Bad Banks Staffel 2

• A Lion in the House

Ab 11. November

• Spider-Man: A New Universe

Ab 12. November

• Ludo

Ab 16. November

• He's Out There

Ab 25. November

• The Christmas Chronicles 2

Ab 27. November

• Assassin's Creed

• Hot Chocolate Nutcracker - Ein getanzter Traum

Ab 28. November 2020

• American Horror Story: 1984

Ab 30. November

• Verschwörung

Netflix Produktionen:

1. November 2020

M’entends-tu?: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

3. November 2020

Record of Youth – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mother – NETFLIX FILM

Felix Lobrecht: Hype – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

4. November 2020

Liebe und Anarchie – NETFLIX ORIGINAL SERIE

5. November 2020

Paranormal – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Alles Gute kommt von oben – NETFLIX FILM

SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung – NETFLIX FILM

Carmel: Wer hat María Marta umgebracht?: Miniserie – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

6. November 2020

Country Ever After – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Vorladung – NETFLIX FILM

9. November 2020

Undercover: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

10. November 2020

Dash & Lily – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mü-Mo das Müllmobil – NETFLIX KIDS & FAMILY

11. November 2020

A Queen Is Born – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Befreier – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

13. November 2020

Die Schergen des Midas – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Du hast das Leben vor dir – NETFLIX FILM

Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten! – NETFLIX FILM

15. November 2020

The Crown: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

17. November 2020

We Are The Champions – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Boss Baby: wieder im Geschäft: Staffel 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

18. November 2020

Der Geschmack der Margeriten: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Weihnachten werden Wohn(t)räume wahr – NETFLIX ORIGINAL SERIE

19. November 2020

Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht – NETFLIX FILM

20. November 2020

Feuer in der Stimme – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Alien Xmas – NETFLIX FILM

If Anything Happens I Love You – NETFLIX FILM

Die Wurzeln des Geschmacks: Gansu – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

22. November 2020

Dolly Parton’s Christmas on the Square – NETFLIX FILM

23. November 2020

Shawn Mendes: In Wonder – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

24. November 2020

Hillbilly-Elegie – NETFLIX FILM

El cuaderno de Tomy – NETFLIX FILM

Wonderoos – NETFLIX KIDS & FAMILY

Dragons: Die jungen Drachenretter: Odinjul – NETFLIX KIDS & FAMILY

25. November 2020

The Christmas Chronicles: Teil zwei – NETFLIX FILM

Great Pretender: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL ANIME

26. November 2020

Mosul – NETFLIX FILM

27. November 2020

ÜberWeihnachten – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Virgin River: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Sugar Rush Christmas: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Call – NETFLIX FILM

Voces – Die Stimmen – NETFLIX FILM

La Belva – Die innere Bestie – NETFLIX FILM

Hot Chocolate Nutcracker – Ein getanzter Traum – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Tut Tut Cory Flitzer: Weihnachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

29. November 2020

Wonderoos: Festliche Feiertage! – NETFLIX KIDS & FAMILY

30. November 2020

Finding Agnes – NETFLIX FILM