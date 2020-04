Gut, dass die Menschen sich in Zeiten von Corona, Kontaktbeschränkungen und Lockdowns ihre Freizeitunterhaltung mit den Streaming-Diensten holen können. Die Abonnenten des Branchenriesen Netflix dürfen sich diesbezüglich auch im kommenden Monat wieder auf jede Menge Neuerscheinungen freuen.

Da gibt es das volle Programm, wozu auch viele Eigenproduktionen sowie coole Lizenztitel gehören. Nachfolgend findet ihr alle neuen Film- & Serien-Highlights für den Mai 2020. Im Mai starten zahlreiche neue Gesichter in neuen Rollen auf Netflix:

In der Miniserie „Hollywood“ erzählen Ryan Murphy und Ian Brennan die Geschichte aufstrebender Schauspieler in einem Hollywood kurz nach dem Zweiten Weltkrieg: „Hollywood“ startet am 1. Mai. In „Space Force“ wird das Leben des Vier-Sterne-General Mark R. Naird (Steve Carell) ab dem 29. Mai auf den Kopf gestellt, als er plötzlich die sechste Teilstreitkraft der USA, Space Force, leiten soll.

Im Netflix Film „Die Turteltauben“ müssen Kumail Nanjiani und Issa Rae einen Mord aufklären, für den sie verantwortlich gemacht wurden. Die rasante und witzige Jagd nach der Wahrheit beginnt am 22. Mai – exklusiv auf Netflix.

Auch viele Filmhits finden den Weg zu Netflix, wie den Gangster-Klassiker „GoodFellas“, Eminems „8 Mile“ oder Gruselhits wie „The Nun“.

Überblick aller Netflix-Neuerscheinungen für den Monat Mai 2020:

Lizenztitel:

GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia – 05.01.2020

St. Vincent – 05.01.2020

The Untouchables – Die Unbestechlichen – 05.01.2020

Begabt – Die Gleichung eines Lebens – 05.01.2020

Kind 44 – 05.01.2020

Super Mario Bros. – 05.01.2020

Das Leuchten der Erinnerung – 05.01.2020

Wilson – Der Weltverbesserer – 05.01.2020

Fred 2: Night of the Living Fred – 05.01.2020

Eleanor & Colette – 05.04.2020

12 Strong - Die wahre Geschichte der US - Horse Soldiers – 05.08.2020

The Nun – 05.10.2020

Die kleinen Strolche – 05.22.2020

E.T. the Extra-Terrestrial – 05.22.2020

8 Mile – 05.22.2020

Ted – 05.22.2020

Late Night – Die Show ihres Lebens – 05.29.2020

Netflix Produktionen:

1. Mai 2020

Beinahe glücklich – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Into the Night – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Hollywood – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nur die halbe Geschichte – NETFLIX FILM

All Day and a Night – NETFLIX FILM

Mrs. Serial Killer – NETFLIX FILM

Tut Tut Cory Flitzer: Tanzt den Chrissy – NETFLIX KIDS & FAMILY

5. Mai 2020

Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIALS

6. Mai 2020

Workin' Moms: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

7. Mai 2020

Scissor Seven: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL ANIME

8. Mai 2020

Dead to Me: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Eddy – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Valeria – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Restaurants am Abgrund: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Rust Valley Restorers: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

18 Geschenke – NETFLIX FILM

Whitestar – NETFLIX KIDS & FAMILY

Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel – NETFLIX KIDS & FAMILY

The Hollow: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

11. Mai 2020

Psychedelische Abenteuer: Have a good trip! – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Gerichtsverfahren in den Medien – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Bordertown: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

12. Mai 2020

True: Magische Märchen – NETFLIX KIDS & FAMILY



13. Mai 2020

The Wrong Missy – NETFLIX FILM

15. Mai 2020

Der unscheinbare Juanquini – NETFLIX ORIGINAL SERIE

White Lines – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Magie für die Menschen: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ich liebe dich, Spinner! – NETFLIX FILM

She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen: Staffel 5 – NETFLIX KIDS & FAMILY

16. Mai 2020

Die Königin und der Eroberer – NETFLIX ORIGINAL SERIE

18. Mai 2020

Der große Blumenkampf – NETFLIX ORIGINAL SERIE

19. Mai 2020

Patton Oswalt: I Love Everything – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIALS

Süße Magnolien – NETFLIX ORIGINAL SERIE

20. Mai 2020

Ben Platt Live From Radio City Music Hall – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

21. Mai 2020

ARASHI’s Diary -Voyage-: Flg. 7 und 9 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

22. Mai 2020

Geschichtshappen – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Selling Sunset: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Trailer Park Boys: The Animated Series: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Control Z – NETFLIX ORIGINAL SERIE

23. Mai 2020

Der Denver-Clan: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

26. Mai 2020

Hannah Gadsby: Douglas – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIALS

27. Mai 2020

I'm No Longer Here – NETFLIX FILM

28. Mai 2020

Dorohedoro – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Intuition – NETFLIX ORIGINAL SERIE

29. Mai 2020

Space Force – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Somebody Feed Phil: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

VERFÜGBAR AB MAI 2020