Neu auf Netflix: Film- & Serien-Highlights im März 2022 – Der März steht an und damit nicht nur der erste Frühlingsmonat im Jahr, sondern auch zahlreiche Neuheiten beim Streaming-Giganten. So veröffentlicht Netflix im März 2022 zahlreiche spannende Serien, Filme und Dokumentationen, um allen Abonnenten neue Streaming-Unterhaltung zu bieten.

Netflix nimmt euch im kommenden Monat in „Against the Ice“ mit auf eine spannende Expedition ins Grönland des Jahres 1909. Nicht weniger fesselnd soll es im Netflix-Streifen „The Adam Project“ zugehen. Nach seiner Bruchlandung im Jahr 2022 macht sich der Zeitreisende und Kampfpilot Adam Reed zusammen mit seinem 12-jährigen Ich auf, die Zukunft zu retten. Außerdem geht es mit der fünften Staffel in „The Last Kingdom“ weiter.

Denn in England herrscht seit Jahren ein fragiler Frieden. Doch Uhtred befürchtet, dass das Ende des Friedens naht. Seine Vermutung soll sich leider schon bald bewahrheiten. Zudem gibt es die vierte Staffel der PS-Serie „Formula 1: Drive to Survive“ sowie die zweite Staffel zu „He-Man and the Masters of the Universe“.

Nachfolgend findet ihr alle Neuerscheinungen auf Netflix im März 2022

Netflix Serien

Queer Eye Germany – 09.03.2022

Ein Teil von ihr – 04.03.2022

The Last Kingdom: Staffel 5 – 09.03.2022

Formula 1: Drive to Survive: Staffel 4 – 11.03.2022

Bridgerton: Staffel 2 – 25.03.2022

The Guardians of Justice – 01.03.2022

Ritmo salvaje – 02.03.2022

Mitternacht im Pera Palace – 03.03.2022

L'Agence : L'immobilier de luxe en famille: Staffel 2 – 03.03.2022

Making Fun – 04.03.2022

Last One Standing – 08.03.2022

Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen: Staffel 2 – 08.03.2022

Byron Baes – 09.03.2022

Life After Death with Tyler Henry – 11.03.2022

Alessandro Cattelan: Eine einfache Frage – 18.03.2022

Eternally Confused and Eager for Love – 18.03.2022

Human Resources – 18.03.2022

Drôle – Einfach komisch: Staffel 1 – 18.03.2022

Top Boy: Staffel 2 – 18.03.2022

Light the Night: Teil 3 – 18.03.2022

Cracow Monsters – 18.03.2022

Young, Famous & African – 18.03.2022

Ist das Kuchen? – 18.03.2022

Twenty Five Twenty One – 19.03.2022

Forecasting Love and Weather – 20.03.2022

Thirty-Nine – 24.03.2022

Business Proposal – 28.03.2022

Netflix Filme

Against The Ice – 02.03.2022

The Adam Project – 11.03.2022

Windfall – 18.03.2022

Pirates – Der Schatz des Königs – 02.03.2022

The Weekend Away – 03.03.2022

Der unsichtbare Faden – 04.03.2022

Meskina – Ein hoffnungsloser Fall – 04.03.2022

Kalina – Die Sehnsucht in mir – 08.03.2022

Schatten in meinen Augen – 09.03.2022

Érase una vez… pero ya no – 11.03.2022

Die Augen von Marilyn – 15.03.2022

Rettungshund Ruby – 17.03.2022

Operation Schwarze Krabbe – 18.03.2022

Hasta que nos volvamos a encontrar – 18.03.2022

In guten Händen – 21.03.2022

Love Like the Falling Petals – 24.03.2022

Granizo – 30.03.2022

Netflix Comedy Specials

Whindersson Nunes: É de mim mesmo – 03.03.2022

Taylor Tomlinson: Look At You – 08.03.2022

Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous. – 15.03.2022

Jeff Foxworthy: The Good Old Days – 22.03.2022

Mike Epps: Indiana Mike – 29.03.2022

Netflix Dokumentationen

The Andy Warhol Diaries: Miniserie – 09.03.2022

Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten – 01.03.2022

Überleben im Paradies: Eine Familiengeschichte – 03.03.2022

Bad Vegan: Berühmt und betrogen – 16.03.2022

Dr€i Tonn€n: Der große Überfall auf die brasilianische Zentralbank: Staffel 1 – 16.03.2022

Das Tier: Staffel 2 – 18.03.2022

The Principles of Pleasure: Miniserie – 22.03.2022

Johnny Hallyday über Johnny Hallyday – 29.03.2022

Vertraue niemandem: Die Jagd nach dem Kryptokönig – 30.03.2022

Netflix Kids & Family

He-Man and the Masters of the Universe: Staffel 2 – 03.03.2022

Chips und Toffel: Staffel 3 – 08.03.2022

Karmas Welt: Staffel 2 – 10.03.2022

Team Zenko Go – 15.03.2022

Transformers: BotBots – 25.03.2022

Mighty Express: Staffel 6 – 29.03.2022

Super PupZ – 31.03.2022

Netflix Anime

Kotaro Lives Alone – 10.03.2022

Adam by Eve: A Live in Animation – 15.03.2022

Thermae Romae Novae – 28.03.2022

Lizenztitel-Auswahl