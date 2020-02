Autor: Erik Rössler

Abonnenten des Streaming-Dienstes Netflix dürfen sich auch im kommenden Monat wieder auf jede Menge Neuerscheinungen freuen. Da gibt es das volle Programm, wozu auch viele Eigenproduktionen sowie coole Lizenztitel gehören. Nachfolgend findet ihr alle neuen Film- & Serien-Highlights für den März 2020. So startet am 26. März das Melodrama „Unorthodox“ weltweit exklusiv auf Netflix – die vierteilige deutsche Original-Miniserie ist von Deborah Feldmans gleichnamigem Bestseller inspiriert und wurde von Anna Winger und Alexa Karolinski geschrieben.

Am 27. März kehrt „Ozark“, die emmy-prämierte Netflix Original-Serie, mit ihrer dritten Staffel zurück und stellt die Familie, die in Missouri Millionenbeträge an Geld wäscht, vor neue Herausforderungen. Im Netflix-Film „Spenser Confidential“ spielt Mark Wahlberg einen Ex-Polizisten, der den Mord zweier Kollegen aufklären muss. Neben Wahlberg spielen Winston Duke, Alan Arkin, Iliza Shlesinger und Austin Post (aka Post Malone) in zentralen Rollen.

Darüber hinaus entführen direkt zu Monatsbeginn „Prinzessin Mononoke“ und „Chihiros Reise ins Zauberland von Studio Ghibli“ in fantastische Anime-Welten. Außerdem gibt es echte Blockbuster im März zu sehen wie den Gefängnis-Klassiker „Die letzte Festung“ oder Christopher Nolans Meisterwerke „Batman Begins“ und „The Dark Knight“.

Überblick aller Netflix-Neuerscheinungen für den Monat März 2020:

Lizenztitel:

Meine Nachbarn die Yamadas - 01.03.2020

Nausicaä aus dem Tal der Winde - 01.03.2020

Die letzte Festung - 01.03.2020

Sommer in Orange - 01.03.2020

Die Legende der Prinzessin Kaguya - 01.03.2020

Das Königreich der Katzen - 01.03.2020

Arrietty – Die wundersame Welt der Borger - 01.03.2020

Bo und der Weihnachtsstern - 01.03.2020

Sleepy Hollow - 01.03.2020

Winchester – Das Haus der Verdammten - 01.03.2020

Prinzessin Mononoke - 01.03.2020

Chihiros Reise ins Zauberland - 01.03.2020

Gringo - 01.03.2020

Alien: Covenant - 01.03.2020

Überleben! - 04.03.2020

Sliver - 04.03.2020

Batman Begins - 07.03.2020

The Dark Knight - 07.03.2020

Champions Staffel 1 - 08.03.2020

Vielmachglas - 09.03.2020

Crazy Ex-Girlfriend: Staffel 4 - 13.03.2020

How to Party with Mom - 15.03.2020

Leprechaun Returns - 15.03.2020

Molly's Game - Alles Auf Eine Karte - 15.03.2020

War Dogs - 22.03.2020

I, Tonya - 22.03.2020

Proud Mary - 24.03.2020

DC Super Hero Girls - 28.03.2020

Catch Me! - 29.03.2020

Naruto Shippuden Staffeln 1-10 - 31.03.2020

Netflix Produktionen:

1. MÄRZ 2020

Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 2– NETFLIX KIDS & FAMILY

3. MÄRZ 2020

Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

5. MÄRZ 2020

Der kleine Bheem: besonders stark zum Fest der Farben – NETFLIX KIDS & FAMILY

Castlevania: Season 3 – NETFLIX ORIGINAL ANIME

6. MÄRZ 2020

Paradise PD: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Protector: Staffel 3– NETFLIX ORIGINAL SERIE

Jonas – Vergiss mich nicht – NETFLIX FILM

Guilty – NETFLIX FILM

Spenser Confidential – NETFLIX FILM

Die Stille des Todes – NETFLIX FILM

Ugly Delicious: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

8. MÄRZ 2020

Sitara: Lass Mädchen ihren Traum erfüllen – NETFLIX FILM

10. MÄRZ 2020

Marc Maron: End Times Fun – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Carmen Sandiego: Stehlen oder nicht stehlen? – NETFLIX KIDS & FAMILY

11. MÄRZ 2020

On My Block: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Circle: Brasilien – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Dirty Money – Geld regiert die Welt: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

13. MÄRZ 2020

Elite: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Women of the Night – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Kingdom: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Valhalla Murders – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Blutiger Trip – NETFLIX ORIGINAL SERIE

100 Leute – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Lost Girls – NETFLIX FILM

Gokarts – NETFLIX FILM

BEASTARS – NETFLIX ORIGINAL ANIME

16. MÄRZ 2020

The Boss Baby: Wieder im Geschäft: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

17. MÄRZ 2020

Bert Kreischer: Hey Big Boy – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

19. MÄRZ 2020

Altered Carbon: Resleeved– NETFLIX ORIGINAL ANIME

20. MÄRZ 2020

Der Brief für den König – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker: Miniserie – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Über das Ergebnis hinaus – NETFLIX FILM

Maska – NETFLIX FILM

Feel Good – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Schacht – NETFLIX FILM

Fangio – Der Mann, der die Maschinen zähmte – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Großkatzen und ihre Raubtiere – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Greenhouse Academy: Staffel 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Archibalds große Pläne: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Dino Girl Gauko: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Buddi – NETFLIX KIDS & FAMILY

23. MÄRZ 2020

Sol Levante – NETFLIX ORIGINAL ANIME

25. MÄRZ 2020

Curtiz – NETFLIX FILM

Dein Zuhause gehört mir – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Sommer der Krüppelbewegung – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

YooHoo: Retter in der Not: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

26. MÄRZ 2020

Unorthodox – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Black Lightning: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

7SEEDS: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL ANIME

27. MÄRZ 2020

Ozark: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Il processo – NETFLIX ORIGINAL SERIE.

Car Masters – Von Schrott zu Reichtum: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Decline – NETFLIX FILM

Uncorked – NETFLIX FILM

Das Zeichen des Teufels – NETFLIX FILM

Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon – NETFLIX KIDS & FAMILY

True: Die große Eiersuche – NETFLIX KIDS & FAMILY

Erscheint im März

The English Game – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ladies Up – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL