Neu auf Netflix: Film- & Serien-Highlights im Juni 2022 – Der Sommer ist da und wer Unterhaltung für die lauen Sommerabende braucht, wird sicherlich auch im Juni 2022 beim Streaming-Giganten Netflix fündig. Schließlich warten auch im kommenden Monate wieder zahlreiche neue Serien, Filme und Dokumentationen auf die Abonnenten.

Diesbezüglich wird es im Juni 2022 ziemlich unterhaltsam mit reichlich Action, Drama und packenden Geschichten für euren Freizeitspaß. So wartet Anfang Juni die fesselnde aber auch denkwürdige Dokumentation „Gladbeck: Das Geiseldrama“ auf euch. Die Doku blickt zurück auf den August 1988 und die beiden berühmt-berüchtigten Bankräuber und Geiselnehmer.

Zwei Männer, die mit ihrer Geiselnahme, die mit einer Schießerei und drei Toten endet, die deutsche Polizei 54 Stunden lang in Schach hielten. Leichtere Kost gibt es indes mit der Jennifer-Lopez-Doku. Außerdem wartet auf Serienfans die Korea-Version der Netflix-Erfolgsserie „Haus des Geldes: Korea“. Darüber hinaus erscheinen im Juni 2022 wieder einige tolle Lizenztitel bei Netflix wie „The Gentlemen“, „Der Dummschwätzer“ oder die Kultfilme der „Resident Evil“-Reihe.

Nachfolgend findet ihr alle Neuerscheinungen auf Netflix im Juni 2022

Netflix Serien

Borgen – Macht und Ruhm – 02.06.2022

Der Vogel und die Löwin – 03.06.2022

Befruchtet – 08.06.2022

Peaky Blinders – Gangs of Birmingham: Staffel 6 – 10.06.2022

The Umbrella Academy: Staffel 3 – 22.06.2022

Haus des Geldes: Korea – 24.06.2022

Der Boden ist Lava: Staffel 2 – 03.06.2022

Zwei Sommer – 03.06.2022

Green Mothers’ Club – 03.06.2022

My Liberation Notes – 06.06.2022

Rhythm + Flow: Nouvelle École – 09.06.2022

First Kill – 10.06.2022

Rein privat – 10.06.2022

Guerra de vecinos: Staffel 2 – 17.06.2022

Maldivas – 15.06.2022

Iron Chef: Quest for an Iron Legend – 15.06.2022

God's Favorite Idiot – 15.06.2022

Liebe und Anarchie: Staffel 2 – 16.06.2022

She: Staffel 2 – 17.06.2022

You Don't Know Me – 17.06.2022

Snowflake Mountain – 22.06.2022

First Class – 23.06.2022

Queen Sylwester kehrt zurück – 23.06.2022

Man Vs Bee – 24.06.2022

The Upshaws: Staffel 2 – Teil 1 – 29.06.2022

Adak: Alaskas Schatzinsel – 29.06.2022

Netflix Film

Interceptor – 03.06.2022

Hustle – 08.06.2022

Hühnerhase und der Hamster der Finsternis – 10.06.2022

Der Spinnenkopf – 17.06.2022

The Man from Toronto – 24.06.2022

Trees of Peace – 10.06.2022

Herzensparade – 15.06.2022

Centauro – 15.06.2022

Die Strafe Gottes – 15.06.2022

Collision – 16.06.2022

Eine dem Untergang geweihte Liebe – 20.06.2022

Love & Gelato – 22.06.2022

Beauty – 24.06.2022

Glamour Girls – 24.06.2022

Blasted – 28.06.2022

Netflix Dokumentationen

Gladbeck: Das Geiseldrama – 08.06.2022

Jennifer Lopez: Halbzeit – 14.06.2022

Eirik Jensen: Polizist oder Gauner? – 03.06.2022

Sei lieb – Bete und gehorche: Miniserie – 08.06.2022

Web of Make Believe: Tod, Lügen und das Internet – 15.06.2022

Toma Ikuta und die Kunst des Kabuki – 16.06.2022

The Martha Mitchell Effect – 17.06.2022

Ben Crump, Anwalt für Bürgerrechte – 19.06.2022

Was bringt die Zukunft für – 21.06.2022

Die verborgenen Fähigkeiten unserer Haustiere – 2.06.2022

Netflix Comedy Specials

That’s My Time with David Letterman – 07.06.2022

Yuri Marçal: Ledo Engano – 02.06.2022

Bill Burr Presents: Friends Who Kill – 06.06.2022

Stand Out: Wie queere Stand-up-Comedy die Gesellschaft veränderte – 09.06.2022

Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute – 10.06.2022

Amy Schumer’s Parental Advisory – 11.06.2022

Pete Davidson Presents: The Best Friends – 13.06.2022

Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live – 14.06.2022

Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special – 16.06.2022

Joel Kim Booster: Psychosexual – 21.06.2022

Bruna Louise: Abriss – 22.06.2022

Best of the Fest – 23.06.2022

Cristela Alonzo: Middle Classy – 28.06.2022

Netflix Kids & Family

Surviving Summer – 03.06.2022

Action Pack: Staffel 2 – 06.06.2022

Charlies Formen und Farben: Charlies tolle Filmabenteuer – 13.06.2022

Charlies Formen und Farben: Frau Wetter und Freunde – 13.06.2022

Karmas Welt der Musikvideos: Ausgabe 2 – 16.06.2022

Dead End: Paranormal Park – 16.06.2022

Angry Birds: Verrückter Sommer: Staffel 2 – 24.06.2022

Chips und Toffel: Chips macht Urlaub – 27.06.2022

Sharkdog: Staffel 2 – 30.06.2022

Netflix Anime

SPRIGGAN – 18.06.2022

Bastard!! Der Gott der Zerstörung – 30.06.2022

LIZENZTITEL AUSWAHL

Resident Evil: The Final Chapter – 01.06.2022

Resident Evil: Afterlife – 01.06.2022

Resident Evil: Extinction – 01.06.2022

Resident Evil: Apocalypse – 01.06.2022

Resident Evil: Retribution – 01.06.2022

The Boy Next Door – 01.06.2022

Jesus liebt mich – 01.06.2022

Der Dummschwätzer – 01.06.2022

The Gentlemen – 24.06.2022

The Blacklist: Staffel 9 – 26.06.2022