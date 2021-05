Neu auf Netflix: Film- & Serien-Highlights im Juni 2021 – Auch zum Start in den Sommer geht es mit etlichen Neuheiten beim Streaming-Dienst Netflix munter weiter. Daher könnt ihr euch auch im Juni auf zahlreiche neue Serien und Filme freuen. So kehrt am 11. Juni die Netflix-Erfolgsserie „Lupin“ mit fünf neuen Folgen zurück.

Mit „Sweet Tooth“ gibt es hingegen ein spannendes Fantasy-Abenteuer in Serie, in dem ein junger Hirsch-Mensch-Hybrid mit seinem Beschützer in einer postapokalyptischen Welt nach einem Neuanfang sucht. Neue Netflix-Original-Streifen gibt es im Juni 2021 auch zu sehen.

So muss im Filmdrama „Fatherhood“ Hollywood-Star Kevin Hart in die Rolle eines Mannes schlüpfen, der nach dem plötzlichen Tod seiner Frau den wohl schwersten Job der Welt annehmen muss: Vater. Darüber hinaus bringt Netflix mit „Joker“, „Spider-Man: Far from Home“ oder „Ghost in the Shell“, auch neue Lizenztitel auf die Streaming-Plattform.

NEU AUF NETFLIX - Juni 2021

Lizenztitel

Ghost in the Shell – 1. Juni 2021

Spider-Man: Far From Home – 1. Juni 2021

TKKG – 7. Juni 2021

Isle of Dogs – Ataris Reise – 15. Juni 2021

Joker – 20. Juni 2021

Netflix Filme & Netflix-Original-Serien

1. Juni 2021

Die Supermonster: Reim gut, alles gut – NETFLIX KIDS & FAMILY

2. Juni 2021

Carnaval – NETFLIX FILM

3. Juni 2021

Drei Meter über dem Himmel: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Creator's File: GOLD – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Dancing Queens – NETFLIX FILM

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Der Film (Teil 1&2) – NETFLIX FILM

Alan Saldaña: Locked Up – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

4. Juni 2021

Sweet Tooth – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Feel Good: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Trippin’ with the Kandasamys – NETFLIX FILM

Sweet & Sour – NETFLIX FILM

Xtremo – NETFLIX FILM

Breaking Boundaries: Die Wissenschaft hinter “Unser Planet” – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

5. Juni 2021

Katzenliebe: Eine Hommage an Katzen – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

9. Juni 2021

Fresh Fried and Crispy – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Awake – NETFLIX FILM

Tragic Jungle – NETFLIX FILM

10. Juni 2021

Locombianos – NETFLIX ORIGINAL SERIE

11. Juni 2021

Lupin: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Skater Girl – NETFLIX FILM

Der Wunschdrache – NETFLIX KIDS & FAMILY

Trese – NETFLIX ORIGINAL ANIME

14. Juni 2021

Élite Short Stories: Guzmán Caye Rebe – NETFLIX ORIGINAL SERIE

15. Juni 2021

Workin’ Moms: Staffel 5 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Élite Short Stories: Nadia Guzmán – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Kleinreimstadt: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Headspace: Interaktive Entspannung – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

16. Juni 2021

Élite Short Stories: Omar Ander Alexis – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Penguin Town – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

17. Juni 2021

Black Summer: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Atiye - Die Gabe – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Élite Short Stories: Carla Samuel – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Katla – NETFLIX ORIGINAL SERIE

18. Juni 2021

Élite: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Fatherhood – NETFLIX FILM

Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt – NETFLIX ORIGINAL SERIE

A Family – NETFLIX FILM

Jagame Thandiram: Das Gute und das Böse in der Welt – NETFLIX FILM

Rurouni Kenshin: The Final – NETFLIX FILM

19. Juni 2021

Nevertheless – NETFLIX ORIGINAL SERIE

22. Juni 2021

This is Pop – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

23. Juni 2021

Finger Weg!: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Good on Paper – NETFLIX FILM

Blumige Aussichten: Der Film – NETFLIX FILM

Mord an der Costa del Sol– NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

24. Juni 2021

Sisters on Track – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Godzilla Singular Point – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Der nackte Regisseur: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

25. Juni 2021

Sex/Life – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The A List: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

26. Juni 2021

Wonder Boy – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

28. Juni 2021

The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement– NETFLIX ORIGINAL ANIME

29. Juni 2021

Black Lightning: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Sternenstreif: Staffel 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

30. Juni 2021

America: Der Film – NETFLIX FILM

Prime Time – NETFLIX FILM

Sophie: A Murder in West Cork – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

