Abonnenten des Streaming-Branchenriesen Netflix dürfen sich auch im kommenden Monat Juni 2020 wieder auf jede Menge Neuerscheinungen freuen. Einmal mehr gibt es das volle Programm, wozu auch viele Eigenproduktionen sowie coole Lizenztitel gehören. Von Serien, über Filme bis hin zu Dokumentationen ist das Angebot riesig und wird von Monat zu Monat erweitert.

Eines der Highlights bildet da sicher die dritte und letzte Staffel der Serie „Dark“, die am 27. Juni erscheint. Schließlich ist es auch die erste Netflix Original Serie „made in Germany“. Am 26. Juni feiern Rachel McAdams und Will Ferrell den ESC in „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“.

Mit „In Da 5 Bloods“ von Spike Lee kehren am 12. Juni vier afro-amerikanische Soldaten nach dem Krieg zurück nach Vietnam – auf der Suche nach einem Schatz und den Überresten ihres Squad-Anführers. Außerdem finden Film-Blockbuster wie „Planet der Affen: Survival“ oder alle Staffeln der Erfolgsserie „24“ ihren Weg auf Netflix.

Überblick aller Netflix-Neuerscheinungen für den Monat Juni 2020:

Lizenztitel:

Angels of Death – 01.06.2020

Gotham: Staffel 5 – 01.06.2020

Chappie – 01.06.2020

Planet der Affen: Survival – 01.06.2020

Paranormal Activity: Die Gezeichneten – 01.06.2020

A Star Is Born – 07.06.2020

New Girl: Staffel 7 – 09.06.2020

The Blacklist: Staffel 7 – 14.06.2020

A Rising Tide – 16.06.2020

Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub – 16.06.2020

Rick and Morty: Staffel 4 – 17.06.2020

Modern Family: Staffel 10 – 20.06.202

Stay Alive – 22.06.2020

24: Die komplette Serie – 24.06.2020

Herzen schlagen laut – 29.06.2020

Loro – Die Verführten – 29.06.2020

Netflix Produktionen:

2. Juni 2020

Fuller House: Letzte Folgen – NETFLIX ORIGINAL SERIE

True: Die Regenbogen-Rettungsmission – NETFLIX KIDS & FAMILY

3. Juni 2020

Der amerikanische Traum vom Buchstabieren – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

4. Juni 2020

M'entends-tu? – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Hospital Playlist – NETFLIX ORIGINAL SERIE

BAKI: Die Saga vom Raitai-Turnier – NETFLIX ANIME

5. Juni 2020

Tote Mädchen lügen nicht: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Queer Eye: Staffel 5 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Last Days of American Crime – NETFLIX FILM

Choked: Paisa Bolta Hai – NETFLIX FILM

10. Juni 2020

Lenox Hill – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Reality Z – NETFLIX ORIGINAL SERIE

12. Juni 2020

F is for Family: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Dating Around: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Kriminalfall: Die Suche – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Das Grab im Wald – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Da 5 Bloods – NETFLIX FILM

Jo Koy: In His Elements – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIALS

Kipo und die Welt der Wundermonster: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

13. Juni 2020

The King: Eternal Monarch – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Alexa & Katie Part 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

14. Juni 2020

Marcella: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

17. Juni 2020

Mr. Iglesias: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

18. Juni 2020

The Order: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Um ein Schnurrhaar – NETFLIX ANIME

19. Juni 2020

The Sinner: Jamie – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Boden ist Lava – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Most Beautiful Thing: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Politician: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Feel the Beat – NETFLIX FILM

Wasp Network – NETFLIX FILM

Verirrte Kugel – NETFLIX FILM

Yarina Tek Bilet – NETFLIX FILM

Das erste Lebensjahr: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Father Soldier Son – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Kleinreimstadt – NETFLIX KIDS & FAMILY

23. Juni 2020

Eric Andre: Legalize Everything – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIALS

24. Juni 2020

Crazy Delicious – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Athletin A – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Nobody Knows I'm Here – NETFLIX FILM

26. Juni 2020

Leben und lieben – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga – NETFLIX FILM

Heimspiel – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

27. Juni 2020

Dark: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

29. Juni 2020

ARASHI’s Diary -Voyage-: Flg. 8 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

30. Juni 2020

Adú – NETFLIX FILM

Brand New Animal – NETFLIX ANIME