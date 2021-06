Neu auf Netflix: Film- & Serien-Highlights im Juli 2021 – Keine Sorge, streaming-technisch wird es kein Sommerloch geben. Wer Unterhaltung jenseits von Sommerhitze und Fußball-EM sucht, der wird beim Streaming-Giganten Netflix auch im Juni 2021 fündig. Schließlich warten im kommenden Monat zahlreiche neue Serien und Filme auf euch.

Eines der Highlights ist hier die schon heiß erwartete Rückkehr von He-Man. Denn mit „Masters of the Universe: Revelation“ wird die Macht von Grayskull nach 40 Jahren endlich wieder heraufbeschworen. Die Serie wird eine direkte Fortsetzung der Kultserie aus dem Jahr 1983 sein und euch neue Abenteuer auf Eternia präsentieren.

Weitere Highlights stehen mit Quentin Tarantinos „Once Upon a Time ... in Hollywood”, „Resident Evil: Infinite Darkness” oder dem Fantasy-Hit „Warcraft: The Beginning“ an. Interessant könnte auch die „Fear Street“-Trilogie werden, eine Mystery-Horror-Serie, die an eine Mischung aus „ES“ und „Stranger Things“ gemahnt.

Nachfolgend findet ihr alle neuen Filme auf Netflix im Juli 2021:

Ab 1. Juli

Warcraft: The Beginning

The Final Girls

Fear Street: 1994 - Teil 1

The Interview

Ein ganzes halbes Jahr

The Huntsman & The Ice Queen

Endless

Das Tagebuch der Anne Frank

Dynasty Warriors

The Intruder

Die Vergessenen

Hörbar

Mobile Suit Gundam Hathaway

7. Juli

Major Grom: Der Pestdoktor

Fellini - Ich bin ein Clown

The Little Love of Mine

8. Juli

The Choice - bis zum letzten Tag

9. Juli

Fear Street: 1978 - Teil 2

The Water Man

12. Juli

Die Farbe des Horizon ts

13. Juli

Once Upon a Time ... in Hollywood

14. Juli

A Classic Horror Story

Leitfaden für die perfekte Familie

15. Juli

Homefront

16. Juli

Fear Street: 1666 - Teil 3

19. Juli

Overcomer

21. Juli

Trolljäger: Das Erwachen der Titanen

23. Juli

Blood Red Sky

Nachfolgend findet ihr alle neuen Serien auf Netflix im Juli 2021

1. Juli

Sword Art Online, Staffel 3

Pokémon Reisen: Die Serie, Teil 1

New Amsterdam, Staffel 1

Rascal does Not Dream of Bunny Girl Senpai, Staffel 1

Steins;Gate 0, Staffel 1

Young Royals, Staffel 1

Generation 56k, Staffel 1

2. Juli

Sterbliche (Mortel), Staffel 2

6. Juli

I Think You Should Leave, Staffel 2

7. Juli

Im Sumpf, Staffel 2

Guerra de Vecinos, Staffel 1

8. Juli

Elize Matsunaga: Es war einmal ein Mord, Miniserie

Resident Evil: Infinite Darkness, Staffel 1

9. Juli

Virgin River, Staffel 3

Biohackers, Staffel 2

Atypical, Finale Staffel 4

Close Enough, Staffel 1

Die Köchin von Castamar, Staffel 1

How to Become a Tyrant, Staffel 1

13. Juli

Ridley Jones, Staffel 1

The Good Doctor, Alle Staffeln

14. Juli

Unglaubliche Diebstähle, Staffel 1

15. Juli

Noch nie in meinem Leben ..., Staffel 2

16. Juli

Johnny Test

20. Juli

The Blacklist, Staffel 8

23. Juli

Sky Rojo, Staffel 2

Masters of the Universe: Revelation, Staffel 1

29. Juli

Transformers: War for Cybertron Triology, Finale St affel 3

30. Juli