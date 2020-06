Fröhlich weiter geht es beim Streaming-Dienst Netflix mit jeder Menge Neuerscheinungen im Monat Juli 2020. Einmal mehr gibt es auch im Sommer das volle Programm, wozu auch viele Eigenproduktionen sowie coole Lizenztitel gehören. Von Serien, über Filme bis hin zu Dokumentationen ist das Angebot riesig und wird von Monat zu Monat erweitert.

So gibt es ab dem 21. Juli exklusiv auf Netflix ein Wiedersehen mit „How to Sell Drugs Online (Fast)“ und der zweiten Staffel, wo die MyDrugs-Crew am liebsten aus dem Drogenhandel aussteigen würde. Doch ihr Online-Drogenshop läuft einfach zu gut, wer will da wirklich aufhören?

Am 17. Juli wird derweil in „Cursed – Die Auserwählte“ die Artussage neu interpretiert und Katherine Langford begibt sich als Hauptdarstellerin auf eine gewagte Reise voller Gefahren. Im Sommer-Action-Blockbuster „The Old Guard“ führt Charlize Theron als Kriegerin Andy eine Gruppe von unsterblichen Söldnern an, die seit Jahrhunderten die Sterblichen schützt.

Außerdem gibt es im Juli neue Blockbuster- Highlights wie etwa „The Wolf of Wall Street“, „Aliens vs. Predator 2“, „The Equalizer 2“ oder dem Nachfolger zu „Phantastische Tierwesen“.

Überblick aller Netflix-Neuerscheinungen für den Monat Juli 2020:

Lizenztitel:

Horns – 01.07.2020

Parker – 01.07.2020

The Wolf of Wall Street – 01.07.2020

Feinde – Hostiles – 01.07.2020

Meine Cousine Rachel – 01.07.2020

Scoop – Der Knüller – 01.07.2020

Mickey Blue Eyes – 01.07.2020

Twisted – 01.07.2020

The Bone Collector – 01.07.2020

Draft Day – 01.07.2020

47 Metres Down – 01.07.2020

Teen Titans Go!: Staffel 5 – 01.07.2020

iZombie: Staffel 5 – 01.07.2020

American Mary – 01.07.2020

Abby Hatcher: Staffel 1 – 01.07.2020

Nymphomaniac Uncut – 01.07.2020

The Strangers: Prey at Night – 01.07.2020

Mr. Brooks – 01.07.2020

Table 19 – 01.07.2020

Prince of Darkness – 06.07.2020

I Feel Pretty – 10.07.2020

Cube 13.07.2020

The Equalizer 2 – 14.07.2020

Suits: Staffel 8 - Teil 1 – 18.07.2020

Prometheus – Dunkle Zeichen – 20.07.2020

Aliens vs. Predator 2 – 20.07.2020

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen – 21.07.2020

Slender Man – 21.07.2020

The Happy Prince – 24.07.2020

Jane The Virgin: Staffel 5 – 28.07.2020

Netflix Produktionen:

01. Juli 2020

Sag ja – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Unter der Sonne Ricciones – NETFLIX FILM

Unsolved Mysteries – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

02. Juli 2020

Warrior Nun – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Thiago Ventura: POKAS – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

03. Juli 2020

Die Telefonistinnen: Letzte Staffel: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ju-on: Origins – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Southern Survival – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Desperados – NETFLIX FILM

Der Baby-Sitters Club – NETFLIX KIDS & FAMILY

08. Juli 2020

Stateless – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mucho Mucho Amor: Die Legende von Walter Mercado – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

09. Juli 2020

The Protector: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Japan sinkt: 2020 – NETFLIX ORIGINAL ANIME

10. Juli 2020

Um die Welt mit Zac Efron – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Dating Around – Brasilien – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die zwölf Geschworenen – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Old Guard – NETFLIX FILM

Hallo Ninja: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Die Abenteuer des Captain Underpants im All – NETFLIX KIDS & FAMILY

Der Claudia-Kishi-Club – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

13. Juli 2020

DJ Cinderella – NETFLIX KIDS & FAMILY

14. Juli 2020

Urzila Carlson: Overqualified Loser – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

On est ensemble – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Das Geschäft mit Drogen – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

15. Juli 2020

Dunkle Leidenschaft – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Hautentscheidung: Vorher – Nachher – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Fremdgeher – NETFLIX FILM

16. Juli 2020

Indian Matchmaking – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Fatal Affair – NETFLIX FILM

17. Juli 2020

Cursed – Die Auserwählte – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mund zu Mund – NETFLIX ORIGINAL SERIE

20. Juli 2020

Ashley Garcia: Genius in Love – NETFLIX KIDS & FAMILY

21. Juli 2020

how to sell drugs online (fast): Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

22. Juli 2020

Norsemen: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Stadt der Angst: New York gegen die Mafia – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Streetfood: Lateinamerika – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Zeichen – NETFLIX ORIGINAL SERIE

23. Juli 2020

Larva Island: Der Film – NETFLIX KIDS & FAMILY

24. Juli 2020

Der nächtliche Besucher – NETFLIX FILM

The Kissing Booth 2 – NETFLIX FILM

Dragons: Die jungen Drachenretter: Sing mit mir – NETFLIX KIDS & FAMILY

Sing On! Spain – NETFLIX ORIGINAL SERIE

26. Juli 2020

Good Girls: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

28. Juli 2020

Jack Whitehall: I'm Only Joking – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Last Chance U: Laney – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

29. Juli 2020

Die härtesten Gefängnisse der Welt: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Speedcuber – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

The Hater – NETFLIX FILM

30. Juli 2020

Transformers: War For Cybertron Trilogy – NETFLIX ORIGINAL ANIME

31. Juli 2020

Rache ist süß – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Umbrella Academy: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Vis a vis: El Oasis – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Seriously Single – NETFLIX FILM