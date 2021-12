Neu auf Netflix: Film- & Serien-Highlights im Januar 2022 – Auch im neuen Jahr bietet der Streaming-Gigant seinen Abonnenten zahlreiche Neuheiten an. Das Warten lohnt sich, denn Netflix bringt euch zahlreiche Serien, Filme oder Dokumentationen. Zum Start ins neue Jahr 2022 hat der Streaming-Dienst nämlich eine ganz besondere Ladung an ausgezeichneter Unterhaltung parat.

So gibt es im Januar 2022 alle zehn „Harry Potter“-Filme bei Netflix zu sehen, perfekt für einen wahren Potter-Marathon. Hinzu landen auch beide „Phantastische Tierwesen“-Filme auf Netflix. Darüber hinaus gibt es auch reichlich Spaß und Action zum Jahresstart mit neuen Netflix-Filmen und Stars wie Gerard Butler in „Copshop“ oder „King Of Queens“-Star Kevin James in „Home Team“.

Serien-Fans können sich derweil auf alle Staffeln der Kultserie „The Office“ freuen. Zudem geht es im Januar mit neuen Staffeln zu „Ozark“ oder „Snowpiecer“ weiter.

Überblick der Netflix-Neuerscheinungen für den Monat Januar 2022:

Netflix-Serien

Snowpiercer: Staffel 3 – VÖ: 25/1/22

Ozark: Staffel 4 Teil 1 – VÖ: 21/1/22

Finger weg!: Staffel 3 – VÖ: 19/1/22

The Sinner: Staffel 4: Percy – VÖ: 26/1/22

Plan Coeur – Der Liebesplan: Staffel 3 – VÖ: 1/1/22

Rebelde – Jung und rebellisch – VÖ: 5/1/22

Der Club: Teil 2 – VÖ: 6/1/22

Hype House – VÖ: 7/1/22

Undercover: Staffel 3 – VÖ: 10/1/22

The Journalist – VÖ: 13/1/22

After Life: Staffel 3 – VÖ: 14/1/22

The House – VÖ: 14/1/22

Archive 81 – VÖ: 14/1/22

El marginal: Staffel 4 – VÖ: 19/1/22

Sommersaison – VÖ: 21/1/22

Reingelegt! – VÖ: 27/1/22

Feria: Dunkles Licht – VÖ: 28/1/22

In From the Cold – VÖ: 28/1/22

Getting Curious with Jonathan Van Ness – VÖ: 28/1/22

The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window – VÖ: 28/1/22

Netflix-Filme

München – Im Angesicht des Krieges – VÖ: 21/1/22

Copshop – VÖ: 14/1/22

Vier Gäste – VÖ: 5/1/22

Die Einöde – VÖ: 6/1/22

Mother/Android – VÖ: 7/1/22

Der Ursprung der Welt – VÖ: 11/1/22

How I Fell in Love with a Gangster – VÖ: 12/1/22

Photocopier – VÖ: 13/1/22

El comediante – VÖ: 14/1/22

The Royal Treatment – VÖ: 20/1/22

Babamın Kemanı – Die Geige meines Vaters– VÖ: 21/1/22

Home Team – VÖ: 28/1/22

Netflix Dokumentationen

Neymar: Das vollkommene Chaos – VÖ: 25/1/22

Heavenly Bites: Mexico – VÖ: 19/1/22

Der Puppenspieler: Auf der Jagd nach dem ultimativen Betrüger – VÖ: 18/1/22

Asien um Mitternacht: Essen • Tanzen • Träumen – VÖ: 20/1/22

Netflix Kids & Family

Angry Birds: Verrückter Sommer – VÖ: 28/1/22

Action Pack – VÖ: 4/1/22

Johnny Test: Staffel – VÖ: 7/1/22

Riverdance: Ein animiertes Abenteuer – VÖ: 14/1/22

Mighty Express: Zugprobleme – VÖ: 18/1/22

Ein Mädchen namens Lay Lay – VÖ: 21/1/22

Ada Twist: Staffel 2 – VÖ: 25/1/22

Netflix-Anime

DOTA: Dragon’s Blood: Buch 2 – VÖ: 6/1/22

The Orbital Children – VÖ: 28/1/22

Lizenztitel

Our Idiot Brother – VÖ: 1/1/22

Harry Potter und der Stein der Weisen – VÖ: 1/1/22

Harry Potter und die Kammer des Schreckens – VÖ: 1/1/22

Harry Potter und der Gefangene von Askaban – VÖ: 1/1/22

Harry Potter und der Feuerkelch – VÖ: 1/1/22

Harry Potter und der Orden des Phönix – VÖ: 1/1/22

Harry Potter und der Halbblutprinz– VÖ: 1/1/22

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 – VÖ: 1/1/22

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 – VÖ: 1/1/22

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind – VÖ: 1/1/22

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen – VÖ: 1/1/22

Charlie's Angels – VÖ: 3/1/22

2040 – VÖ: 7/1/22

The Office (U.S.): Staffel 1 – VÖ: 15/1/22

The Office (U.S.): Staffel 2 – VÖ: 15/1/22

The Office (U.S.): Staffel 3 – VÖ: 15/1/22

The Office (U.S.): Staffel 4 – VÖ: 15/1/22

The Office (U.S.): Staffel 5 – VÖ: 15/1/22

The Office (U.S.): Staffel 6 – VÖ: 15/1/22

The Office (U.S.): Staffel 7 – VÖ: 15/1/22

The Office (U.S.): Staffel 8 – VÖ: 15/1/22

The Office (U.S.): Staffel 9 – VÖ: 15/1/22

John Wick: Chapter 3 – Parabellum – VÖ: 23/1/22