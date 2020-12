Passend zum Jahreswechsel präsentiert der Streaming-Gigant seine Neuheiten für den Januar 2021. Dabei lohnt sich das Warten, denn Netflix bringt euch zahlreiche neue Serien, Filme oder Dokumentationen. Auch im kommenden Monat ist wieder einiges dabei – von spannenden Lizenztiteln bis hin zu den Netflix Originals –, um sich die Winterzeit zu vertreiben. Also freut euch auch im Januar 2021 auf all die interessanten Neuerscheinungen beim Streaming-Dienst Netflix.

So gibt es mit „Lupin“ eine neue Netflix-Originalserie zu sehen. Inspiriert von den Abenteuern des französischen Romanhelden Arsène Lupin, begleitet die fünfteilige Serie Lupin den Meisterdieb Assane Diop (Omar Sy), der beschließt, seinen Vater zu rächen, dem von einer reichen Familie großes Unrecht zugefügt wurde. Zudem erscheint im Januar die sehnsüchtig herbeigesehnte dritte Staffel zur Netflix-Erfolgssserie „Cobra Kai“.

Außerdem warten die rasante PS-Action-Komödie „Asphalt Burning“ sowie der Netflix-Sci-Fi-Actioner „Outside the Wire“ auf euch. Reichlich Unterhaltung bieten aber auch neue Lizenztitel wie Jennifer Lawrence in heißen Spionage-Thriller „Red Sparrow“ (01.01.2021) oder „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ (12.01.2021).

Überblick der Netflix-Neuerscheinungen für den Monat Januar 2021:

1. Januar 2021

Headspace: Eine Meditationsanleitung – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Traumhaus-Makeover: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Monarca: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

What Happened to Mr. Cha? – NETFLIX FILM

Minimalismus: Weniger ist jetzt – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

2. Januar 2021

Asphalt Burning – NETFLIX FILM

5. Januar 2021

¡Nailed It! Mexico: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Geschichte der Schimpfwörter – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Gabby's Dollhouse – NETFLIX KIDS & FAMILY

6. Januar 2021

Tony Parker – Der letzte Wurf – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Jenseits des Todes – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

7. Januar 2021

Pieces of a Woman – NETFLIX FILM

8. Januar 2021

Lupin – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die härtesten Gefängnisse der Welt: Staffel 5 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Azizler – Alle zusammen für sich – NETFLIX FILM

Pretend it’s a City: Miniserie – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Der kleine Bheem: besonders stark zum Drachenfestival– NETFLIX KIDS & FAMILY

Geheime Welt Idhún: Teil 2 – NETFLIX ANIME

11. Januar 2021

Crack: Kokain, Korruption und Konspiration – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

13. Januar 2021

Night Stalker: Auf der Jagd nach einem Serienmörder: Miniserie – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

15. Januar 2021

Das Klunkerimperium – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Disenchantment: Teil 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Outside the Wire – NETFLIX FILM

Der doppelte Vater – NETFLIX FILM

Carmen Sandiego: Staffel 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

19. Januar 2021

Hallo Ninja: Staffel 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

20. Januar 2021

Verwechselt – NETFLIX ORIGINAL SERIE

21. Januar 2021

Riverdale: Staffel 5 (WÖCHENTLICH NEUE EPISODEN) – NETFLIX ORIGINAL SERIE

22. Januar 2021

Busted!: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Fate: The Winx Saga – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Blown Away: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Salir del ropero – NETFLIX FILM

Der weiße Tiger – NETFLIX FILM

Jurassic World: Neue Abenteuer: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

26. Januar 2021

Snowpiercer: Staffel 2 (WÖCHENTLICH NEUE EPISODEN) – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Go Dog Go – NETFLIX KIDS & FAMILY

29. Januar 2021

Die Ausgrabung – NETFLIX FILM

Abenteuer 'Ohana – NETFLIX FILM

Bajocero (Unter Null) – NETFLIX FILM

We Are: The Brooklyn Saints – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

31. Januar 2021

Unheimliche Gegner – NETFLIX ORIGINAL SERIE

ERSCHEINT IM JANUAR

Cobra Kai: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Bonding: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Netflix Afterparty – NETFLIX ORIGINAL SERIE

50 m² – NETFLIX ORIGINAL SERIE