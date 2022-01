Neu auf Netflix: Film- & Serien-Highlights im Februar 2022 – Auch im kommenden Monat bietet der Streaming-Gigant seinen Abonnenten zahlreiche Neuheiten an. Das Warten lohnt sich, denn Netflix veröffentlicht im Februar 2022 zahlreiche spannende Serien, Filme und Dokumentationen, um auch im letzten offiziellen Wintermonat die Streaming-Unterhaltung hochzuhalten.

Eines der größten Highlights im Februar 2022 ist sicherlich die sehnlichst erwartete Nachfolger-Serie zu „Vikings“. So wächst in „Vikings: Valhalla“ 100 Jahre später eine neue Generation wagemutiger Krieger heran, die ihr eigenes Schicksal schmiedet und Geschichte schreibt. In der neuen Serie nehmen uns die Wikinger mit auf eine epische Reise über Ozeane und Schlachtfelder.

Neben etlichen weiteren Serien-Neustarts erscheint auch die Fortsetzung zu „Texas Chainsaw Massacre“ als Netflix-Original-Streifen. Zudem warten einige neue Lizenz-Titel wie „Top Gun“, „Jackass 3“ oder die „Teenage Mutant Ninja Turtles“ auf euch.

Überblick der Netflix-Neuerscheinungen für den Monat Februar 2022:

Netflix Serien

01.02.2022 ¬– The Apprentice: ONE Championship Edition

01.02.2022 ¬– Raising Dion: Staffel 2

02.02.2022 ¬– Dunkle Leidenschaft: Staffel 2

03.02.2022 ¬– Murderville

03.02.2022 ¬– Auf der Suche nach Ola

04.02.2022 ¬– Süße Magnolien: Staffel 2

09.02.2022 ¬– Only Jokes Allowed

09.02.2022 ¬– Ideias à Venda

10.02.2022 ¬– Bis dass das Leben uns scheidet

11.02.2022 ¬– Inventing Anna

11.02.2022 ¬– Toy Boy: Staffel 2

14.02.2022 ¬– Treue

14.02.2022 ¬– Fishbowl Wives

16.02.2022 ¬– Swap Shop: Staffel 2

17.02.2022 ¬– Der junge Wallander: Im Schatten des Todes

18.02.2022 ¬– Space Force: Staffel 2

22.02.2022 ¬– Liebe macht blind: Japan

22.02.2022 ¬– Cat Burglar

25.02.2022 ¬– Vikings: Valhalla

25.02.2022 ¬– Liebe macht blind: Staffel 2

25.02.2022 ¬– Merlí. Sapere Aude

25.02.2022 ¬– Wieder 15

Netflix Filme

01.02.2022 ¬– Meine beste Freundin Anne Frank

04.02.2022 ¬– Looop Lapeta

04.02.2022 ¬– Through my Window – Ich sehe nur dich

09.02.2022 ¬– Das Privileg – Die Auserwählten

10.02.2022 ¬– Into the Wind

11.02.2022 ¬– Love Tactics

11.02.2022 ¬– Love and Leashes

11.02.2022 ¬– Anne+: Der Film

11.02.2022 ¬– Wie Jodie über sich hinauswuchs 2

11.02.2022 ¬– Bigbug

17.02.2022 ¬– Erax

17.02.2022 ¬– Heart Shot

17.02.2022 ¬– Vergib uns unsere Schuld

17.02.2022 ¬– Fistful of Vengeance

18.02.2022 ¬– Rabbids Invasion Spezial: Mission zum Mars

18.02.2022 ¬– Texas Chainsaw Massacre

20.02.2022 ¬– Töte mich nicht

25.02.2022 ¬– Tyler Perry's A Madea Homecoming

25.02.2022 ¬– Sans répit – Ruhelos

26.02.2022 ¬– UFO

28.02.2022 ¬– Mein wundervolles Leben

Netflix Comedy Specials

08.02.2022 ¬– Ms. Pat: Y'all Wanna Hear Something Crazy?

09.02.2022 ¬– Only Jokes Allowed

17.02.2022 ¬– Mo Gilligan: There's Mo to Life

Netflix Dokumentationen

02.02.2022 ¬– Der Tinder-Schwindler

02.02.2022 ¬– MeatEater: Staffel 10 – Teil 2

02.02.2022 ¬– Catching Killers: Staffel 2

16.02.2022 ¬– jeen-yuhs: A Kanye Trilogy

18.02.2022 ¬– Absturz: Der Fall gegen Boeing

22.02.2022 ¬– Race: Bubba Wallace

Netflix Kids & Family

01.02.2022 ¬– Gabby’s Dollhouse: Staffel 4

03.02.2022 ¬– Kid Cosmic: Staffel 3

15.02.2022 ¬– Ridley Jones: Staffel 3

16.02.2022 ¬– Secrets of Summer

18.02.2022 ¬– The Cuphead Show!

24.02.2022 ¬– Karmas Welt der Musikvideos

Netflix Anime

08.02.2022 ¬– Child of Kamiari Month

Lizenztitel-Auswahl

01.02.2022 ¬– Help, I Shrunk My Parents

01.02.2022 ¬– Top Gun

01.02.2022 ¬– Jackass 3

06.02.2022 ¬– Brooklyn Nine-Nine: Season 7

13.02.2022 ¬– Teenage Mutant Ninja Turtles

17.02.2022 ¬– Keeping Up with the Kardashians: Season 9

17.02.2022 ¬– Keeping Up with the Kardashians: Season 10

23.02.2022 ¬– Rick and Morty: Season 5