Auch im kommenden Monat geht es munter weiter beim Streaming-Giganten Netflix, der wieder eine ganze Reihe Neuheiten präsentiert. Zahlreiche neue Serien, Filme und Dokumentationen warten auf die Nutzer, darunter spannende Lizenztitel bis hin zu den Netflix Originals, perfekt um sich die Winterzeit in der Corona-Pandemie zu vertreiben.

So startet zum Beispiel am 19. Februar 2021 die deutsche Originalserie „Tribes of Europa“ exklusiv auf Netflix. Dort ist im Jahr 2074 nichts mehr so, wie es war. Europa ist in zahlreiche Mikrostaaten zerfallen, die alten Nationen gibt es nicht mehr. Im sechsteiligen Sci-Fi-Abenteuer von Philip Koch kämpfen verschiedene Stämme 45 Jahre nach einer mysteriösen Katastrophe um die Vorherrschaft des Kontinents.

Der Netflix Film „Neues aus der Welt“ führt uns hingegen ab dem 10. Februar 2021 in die Vergangenheit. Im Jahr 1870, kurz nach dem Ende des Bürgerkriegs, reist Kriegsveteran Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) von Stadt zu Stadt und verliest die Schlagzeilen der Zeitungen.

In Texas trifft er auf Johanna (Helena Zengel), ein junges Mädchen, das von einem indigenen Volk aufgenommen und großgezogen wurde. Beide treten eine berührende und abenteuerliche Reise durch den Westen der USA an, der zum Ende des 19. Jahrhunderts noch wild und erbarmungslos war.

Nachfolgend ein Überblick der Netflix-Neuerscheinungen für den Monat Februar 2021:

2. Februar 2021

Tiffany Haddish Presents: They Ready: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Kid Cosmic – NETFLIX KIDS & FAMILY

Mighty Express: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

3. Februar 2021

Immer für dich da – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Meine Freunde sind alle tot – NETFLIX FILM

5. Februar 2021

H: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Unsichtbare Stadt – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der letzte Paradiso – NETFLIX FILM

Little Big Women – NETFLIX FILM

Malcolm & Marie – NETFLIX FILM

Space Sweepers – NETFLIX FILM

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity – NETFLIX FILM

Die heilende Kraft des Entblößens – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

10. Februar 2021

Run On – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Neues aus der Welt – NETFLIX FILM

En passant pécho – Zwei Dealer in Paris – NETFLIX FILM

Verschwunden: Tatort Cecil Hotel– NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

11. Februar 2021

Capitani – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Layla Majnun – NETFLIX FILM

Red Dot – NETFLIX FILM

Liebe² – NETFLIX FILM

12. Februar 2021

Nadiyas Backwelt – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Bestattungen à la Bernard – NETFLIX ORIGINAL SERIE

To All The Boys: Always And Forever – NETFLIX FILM

Dani Rovira: Hass– NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Xicos Weg – NETFLIX KIDS & FAMILY

15. Februar 2021

The Crew – NETFLIX ORIGINAL SERIE

16. Februar 2021

Du gegen die Wildnis – Der Film – NETFLIX KIDS & FAMILY

17. Februar 2021

Sie weiß von dir – NETFLIX ORIGINAL SERIE

MeatEater: Staffel 9: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

18. Februar 2021

Thus Spoke Kishibe Rohan – NETFLIX ANIME

19. Februar 2021

Lovestruck in the City – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Tribes of Europa – NETFLIX ORIGINAL SERIE

I Care A Lot – NETFLIX FILM (NICHT IN CH VERFÜGBAR)

20. Februar 2021

Classmates Minus – NETFLIX FILM

23. Februar 2021

Pelé – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Brian Regan: On The Rocks – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

24. Februar 2021

Ginny & Georgia – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Eine Schule für jeden Hund – NETFLIX ORIGINAL SERIE

25. Februar 2021

Geez & Ann – NETFLIX FILM

High-Rise Invasion – NETFLIX ANIME

26. Februar 2021

Verrückt nach ihr – NETFLIX FILM

Mit den Wellen – NETFLIX FILM

The Girl on the Train – NETFLIX FILM

27. Februar 2021

A Love So Beautiful – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Lizenztitel:

01.02.2021

Funny Girl

Wunder

Dennis

Bridget Jones' Baby

Heidi

Step Up 3D

Step Up to the Streets 2

Step Up All In

The Green Hornet

Illuminati

Mortal Kombat

The Lego Ninjago Movie

Need for Speed

03.02.2021

Baywatch

Godzilla II: King of the Monsters

04.02.2021

White Boy Rick

16.02.2021

Ted 2

The Danish Girl



17. Februar

The Crossing



22. Februar

Der goldene Handschuh