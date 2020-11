Netflix: Neue Film-Blockbuster und Serien-Hits im Dezember 2020 – Willkommen zum Winter-Programm auf Netflix – passend zur Weihnachtszeit im Dezember 2020 warten auf euch einmal mehr zahlreiche neue Serien, Filme oder Dokumentationen auf euch. Auch im kommenden Monat ist wieder einiges dabei – von spannenden Lizenztiteln bis zu den Netflix Originals –, um sich die Freizeit zu vertreiben. Also freut euch im Dezember 2020 auf all die interessanten Neuerscheinungen beim Streaming-Dienst Netflix.

Neben diversen Weihnachtsfilmen gibt es auch etliche Netflix-Orinale zu sehen, etwa die beeindruckende Sci-Fi-Reihe „Außerirdische Welten“ oder die Serie „Alice in Borderland“. Obendrein erscheint im Dezember der vielversprechende und starbesetzte Netflix-Film „The Midnight Sky“. In diesem postapokalyptischen Film von und mit George Clooney will ein Wissenschaftler in der Arktis nach einer Katastrophe eine Astronautencrew vor der Rückkehr warnen.

Zum Programm gesellen sich zudem etliche neue Lizenztitel mit Film-Hits wie „John Wick“, „Deepwater Horizon“, „Der Baader Meinhof Komplex“, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ oder die sechste Staffel der Erfolgsserie „Vikings“.

Überblick der Netflix-Neuerscheinungen für den Monat Dezember 2020:

Lizenztitel

Das schweigende Klassenzimmer, verfügbar ab 01. Dezember

Der Baader Meinhof Komplex, verfügbar ab 1. Dezember

Deepwater Horizon, verfügbar ab 1. Dezember

Dirty Office Party, verfügbar ab 1. Dezember

John Wick, verfügbar ab 1. Dezember

Maze Runner 3, verfügbar ab 1. Dezember

Power Rangers, verfügbar ab 1. Dezember

Wind River erscheint am 7. Dezember

Netflix Produktionen:

1. Dezember 2020

Weihnachtsfilme – Das waren unsere Festtage – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Angelas Weihnachtswunsch – NETFLIX FILM

Natalie Palamides: Nate – A One Man Show – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

2. Dezember 2020

Private Lives – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Hazel Brugger: Tropical – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Ostra – NETFLIX FILM

Außerirdische Welten – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

3. Dezember 2020

Do Do Sol Sol La La Sol – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Schon wieder Weihnachten – NETFLIX FILM

Break – NETFLIX FILM (NICHT IN CH VERFÜGBAR)

Chico Bon Bon und der Blunderbeerentag – NETFLIX KIDS & FAMILY

4. Dezember 2020

Big Mouth: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Selena: Die Serie – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Wir können nicht anders – NETFLIX FILM

Mank – NETFLIX FILM

9 Kere Leyla – NETFLIX FILM

Räuber und Gendarm – NETFLIX FILM

Bombay Rose – NETFLIX FILM

Captain Underpants – Wownachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

5. Dezember 2020

Detention – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mighty Express: Ein Weihnachtsabenteuer – NETFLIX KIDS & FAMILY

7. Dezember 2020

Die Familie Claus – NETFLIX FILM (NUR IN CH VERFÜGBAR)

8. Dezember 2020

Mr. Iglesias: Teil 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Emicida: AmarElo – Alles für gestern – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Die Supermonster: Monstermäßige Weihnachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

Spirit – wild und frei: Mitmach-Reitabenteuer – NETFLIX KIDS & FAMILY

9. Dezember 2020

Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel – NETFLIX FILM

Der chirurgische Schnitt – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Ashley Garcia: Genius in Love: Weihnachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

The Big Show Show: Weihnachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

10. Dezember 2020

Alice in Borderland – NETFLIX ORIGINAL SERIE

11. Dezember 2020

Deine letzte Stunde – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Prom – NETFLIX FILM

Giving Voice – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Mü-Mo rettet Weihnachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

Die Leinwand – NETFLIX FILM

Start-Up – NETFLIX ORIGINAL SERIE

14. Dezember 2020

Dein letztes Solo – NETFLIX ORIGINAL SERIE

A California Christmas – NETFLIX FILM

Hilda: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

15. Dezember 2020

Song Exploder: Ausgabe 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

16. Dezember 2020

Wie man Weihnachten verhunzt – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Reißt alles nieder: Die Geschichte des Rock in Lateinamerika – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Anitta: Made In Honório – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Der Yorkshire Ripper – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Vir Das: Outside In - The Lockdown Special – NETFLIX ORIGINAL SERIE

18. Dezember 2020

Weihnachten zu Hause: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Sweet Home – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ma Rainey’s Black Bottom – NETFLIX FILM

22. Dezember 2020

London Hughes: To Catch a D**k – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Kleinreimstadt zum Mitsingen – NETFLIX KIDS & FAMILY

23. Dezember 2020

The Midnight Sky – NETFLIX FILM

Your Name Engraved Herein – NETFLIX FILM

25. Dezember 2020

Bridgerton – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Omas Testament – NETFLIX FILM

26. Dezember 2020

Asphalt Burning – NETFLIX FILM

Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Fast & Furious Spy Racers: Staffel 3: Sahara – NETFLIX KIDS & FAMILY

Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs – In der Zone – NETFLIX KIDS & FAMILY

30. Dezember 2020

Das Beste vom Rest – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Equinox – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Transformers: War For Cybertron Trilogy: Kapitel 2: Erdaufgang – NETFLIX ORIGINAL ANIME

31. Dezember 2020

Chilling Adventures of Sabrina: Teil 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Best of Stand-Up 2020 – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL