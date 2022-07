Neu auf Netflix: Film- & Serien-Highlights im August 2022 – Es geht so langsam in den Spätsommer, und wer sich da an den langsam länger werdenden Abenden seine Freizeit mit Streaming versüßen will, findet allerhand Neuheiten. So auch beim Streaming-Giganten Netflix, der auch im August 2022 zahlreiche neue Serien, Filme und Dokumentationen für alle Abonnenten bereitstellt.

Im August warten zum Beispiel gleich zwei deutsche Highlights auf euch: Mit der neuen Netflix-Serie „Kleo“ nimmt euch Jella Haase mit auf einen Rachefeldzug einer in Ungnade gefallenen Stasi-Agentin. Im deutschen Netflix-Film „Buba“ hingegen übernimmt Bjarne Mädel die Hauptrolle. Hierbei geht es um einen Kleinstadt-Verbrecher, der mit seinem Bruder auf die Provinz-Mafia trifft.

Fantasy-Fans kommen eventuell bei „Sandman“ auf ihre Kosten. Auch neue Lizenztitel wird es geben wie „The Addams Family“ oder Teil 1 der elften Staffel von „The Walking Dead“. Aber genug der Worte, nachfolgend findet ihr alle Netflix-Neuerscheinungen für den Monat August 2022.

Netflix Serien

Sandman – 5/8/22

Locke & Key: Staffel 3 – 10/8/22

Indian Matchmaking: Staffel 2 – 10/8/22

Kleo – 19/8/22

Ollies Odyssee – 24/8/22

Mo – 24/8/22

Queer Eye: Brazil – 24/8/22

Selling The OC – 24/8/22

Café Minamdang – 1/8/22

Forecasting Love and Weather – 2/8/22

Guten Morgen, Verônica: Staffel 2 – 3/8/22

Tamara Falcó: La marquesa – 4/8/22

Twenty Five Twenty One – 5/8/22

Instant Dream Home – 10/8/22

Iron Chef Brazil – 10/8/22

School Tales The Series – 10/8/22

Noch nie in meinem Leben …: Staffel 3 – 12/8/22

A Model Family – 12/8/22

Glühendes Feuer – 17/8/22

Nada Suspeitos – 17/8/22

Echoes – 19/8/22

Alma – 19/8/22

Chad and JT Go Deep – 23/8/22

Unter Feuer – 24/8/22

Drive Hard: The Maloof Way – 26/8/22

Ludik – 26/8/22

Familiengeheimnisse – 31/8/22

Netflix Film

Buba – 3/8/22

Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles – Der Film – 5/8/22

Day Shift – 12/8/22

Me Time – 26/8/22

Schieb es nicht aufs Karma! – 3/8/22

Wedding Season – 4/8/22

Carter – 5/8/22

Darlings – 5/8/22

Reclaim – 6/8/22

Codewort: Kaiser – 8/8/22

Gönül – Herzenslied – 10/8/22

13: Das Musical – 12/8/22

Look Both Ways – 17/8/22

Royalteen – 17/8/22

365 Days – Noch ein Tag – 19/8/22

Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar – 20/8/22

Zwei wie Pech und Schwefel – 24/8/22

That's Amor – 25/8/22

Liebe für Erwachsene – 26/8/22

Seoul Vibe – 26/8/22

La jefa – Die Chefin – 29/8/22

I Came By – 31/8/22

Netflix Dokumentationen

Absolutes Fiasko: Woodstock ’99 – 3/8/22

In Luft aufgelöst: Der letzte große Banküberfall – 10/8/22

Stay on Board: The Leo Baker Story – 11/8/22

Untold: Volume 2 – 11/8/22

Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist – 8/16/2022

Untold: The Rise and Fall of AND – 8/23/2022

Untold: Operation Flagrant Foul – 8/30/2022

Was Katzen denken – 18/8/22

Auf Teufel komm raus: Die wilde Welt des John McAfee – 24/8/22

Geschichtshappen: Staffel 2 – 25/8/22

I AM A KILLER: Staffel 3 – 30/8/22

Club América gegen Club América – 31/8/22

Netflix Comedy Specials

Ricardo Quevedo: Morgen wird noch schlimmer – 2/8/22

Netflix Kids & Family

Big Tree City – 1/8/22

Super Giant Robot Brothers – 4/8/22

Team Zenko Go: Staffel 2 – 8/8/22

Deepa und Anoop – 15/8/22

He-Man and the Masters of the Universe: Staffel 3 – 18/8/22

The Cuphead Show!: Staffel 2 – 19/8/22

Angry Birds: Verrückter Sommer: Staffel 3 – 25/8/22

Mighty Express: Staffel 7 – 29/8/22

Netflix Anime

KAKEGURUI TWIN – 4/8/22

DOTA: Dragon’s Blood: Buch 3 – 11/8/22

Tekken: Bloodline – 18/8/22

Rilakkumas Abenteuer im Vergnügungspark – 25/8/22

LIZENZTITEL AUSWAHL