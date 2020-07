Auch im August 2020 gibt es beim Streaming-Dienst Netflix mit jeder Menge Neuerscheinungen weiter. Auf alle Abonnenten wartet ein prall gefülltes Programm, wozu auch viele Eigenproduktionen sowie coole Lizenztitel gehören. Von Serien, über Filme bis hin zu Dokumentationen ist das Angebot riesig und wird von Monat zu Monat erweitert.

Im August startet die neue deutsche Netflix Original Serie „Biohackers“ von Showrunner Christian Ditter. Darin geht es um ein Thema, das uns heute schon beschäftigt und in Zukunft noch mehr beschäftigen wird: Wie sehr darf man mit Biohacking und Genom-Editierung Körper, Geist und sogar die DNS optimieren? Und wo sind die Grenzen? „Biohackers“ ist ein Mix aus Science, Unterhaltung und Thriller.

Bei „Sing On! Germany“ heißt es ab dem 7. August: „Song ab und Sing on!“ Die brandneue, temporeiche und energiegeladene Karaoke-Show ist ein Gesangswettbewerb ohne Jury, ohne Plattenvertrag – aber dafür mit vielen schillernden Kandidaten/innen, die sich um bis zu 30.000 Euro batteln. Aber es gibt auch einige neue Blockbuster wie „London Has Fallen“, „Kingsman: The Golden Circle“, „Aquaman“ oder „Venom“ im Programm.

Überblick aller Netflix-Neuerscheinungen für den Monat August 2020:

Lizenztitel:

Arrow: Season 7 – 1-Aug.-2020

London Has Fallen – 1-Aug.-2020

Mother! – 1-Aug.-2020

The Little Witch – 1-Aug.-2020

Scooby-Doo – 1-Aug.-2020

Two Is a Family – 1-Aug.-2020

Geronimo: An American Legend – 1-Aug.-2020

Plan B - Scheiss Auf Plan A – 1-Aug.-2020

Plötzlich Papa – 1-Aug.-2020

My Little Pony: The Movie – 5-Aug.-2020

Alpha – 6-Aug.-2020

Leave No Trace – 11-Aug.-2020

RIDE ON TIME: Season 2 – 13-Aug.-2020

Cuckoo: Season 5 – 15-Aug.-2020

Kingsman: The Golden Circle – 15-Aug.-2020

Searching – 18-Aug.-2020

Dieses bescheuerte Herz – 22-Aug.-2020

What Happened to Monday – 23-Aug.-2020

Superfly – 24-Aug.-2020

Aquaman – 25-Aug.-2020

Down a Dark Hall – 28-Aug.-2020

The Perfect Match – 29-Aug.-2020

The Worst Witch: Season 2 – 30-Aug.-2020

Luo Bao Bei: Season 1 – 31-Aug.-2020

Venom – 31-Aug.-2020

Netflix Produktionen:

1. August 2020

Die Supermonster: Die neue Klasse – NETFLIX KIDS & FAMILY

2. August 2020

Vernetzt – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

3. August 2020

Immigration Nation – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

4. August 2020

Felipe Castanhari präsentiert: Unsere geheimnisvolle Welt – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Sam Jay: 3 In The Morning – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Tut Tut Cory Flitzer: Das Sommercamp – NETFLIX KIDS & FAMILY

Malibu Rescue – Die nächste Welle – NETFLIX KIDS & FAMILY

5. August 2020

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend – NETFLIX FILM

Die meistgesuchten Verbrecher der Welt – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Anelka: Der Missverstandene – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

6. August 2020

The Rain: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Seven Deadly Sins: Kaiserlicher Zorn der Götter – NETFLIX ORIGINAL ANIME

7. August 2020

Selling Sunset: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Sing On! Germany – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Unsere winzigen Nachbarn – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nailed It! Mexico: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Work It – NETFLIX FILM

Die Reise nach Westen: Staffel 2 NETFLIX KIDS & FAMILY

Die Zauberer: Geschichten aus Arcadia – NETFLIX KIDS & FAMILY

Wortparty: Singt alle mit! – NETFLIX KIDS & FAMILY

Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs – Kinder im Weltall – NETFLIX KIDS & FAMILY

10. August 2020

Das große Comedy-Crossover – NETFLIX ORIGINAL SERIE

11. August 2020

Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

12. August 2020

Greenleaf: Staffel 5 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

(un)gesund – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

14. August 2020

Teenage Bounty Hunters – NETFLIX ORIGINAL SERIE

3%: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Dirty John: Die Geschichte von Betty Broderick – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Jahrhundertraub – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Project Power – NETFLIX FILM

Fearless – Babysitten ist Heldensache – NETFLIX FILM

Die Oktonauten und die Sac-Actun-Höhle – NETFLIX KIDS & FAMILY

15. August 2020

Rita: Staffel 5 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

17. August 2020

Verrückte Lehrer – NETFLIX FILM

Glitch Techs: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

19. August 2020

Die Regeln im Hause DeMarcus – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Verbrechen verbindet – NETFLIX FILM

High Score – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

20. August 2020

Biohackers – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Great Pretender – NETFLIX ORIGINAL ANIME

John Shepherds Kontaktversuche mit Aliens – NETFLIX FILM

21. August 2020

Hoops – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Rust Valley Restorers: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Fuego negro – NETFLIX FILM

All Together Now – NETFLIX FILM

The Sleepover – NETFLIX FILM

Alien TV – NETFLIX KIDS & FAMILY

25. August 2020

Diebische Elstern: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Emilys Wunderlabor – NETFLIX KIDS & FAMILY

26. August 2020

Kein Strandzugang! – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Cobra Kai: Staffel 1 und 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Phönix aus der Asche – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

27. August 2020

Aggretsuko: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL ANIME

28. August 2020

I AM A KILLER: Released – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Geheime Anfänge – NETFLIX FILM