Neu auf Netflix: Film- & Serien-Highlights im April 2022 – Der April steht vor der Türe und bringt zahlreiche Neuheiten beim Streaming-Giganten. So veröffentlicht Netflix im April 2022 zahlreiche spannende Serien, Filme und Dokumentationen, um allen Abonnenten neue Streaming-Unterhaltung zu bieten. Der kommende Monat wird diesbezüglich ziemlich unterhaltsam und vielseitig, was euren Freizeitspaß betrifft.

Unter anderem steht nämlich das große „Ozark“-Finale an – mit dem zweiten Teil der vierten Staffel der beliebten Serie. Zudem wird es mit zwei Dokus nicht nur spannend, sondern auch informativ, wenn nämlich Elon Musk die Zuschauer mit auf seine Mission ins Weltall nimmt oder Ex-US-Präsident Barack Obama die faszinierende Natur auf Erden näherbringt.

Außerdem wartet auf Serienfans die sechste Staffel zum gefeierten „Breaking Bad“-Spin-Off „Better Call Saul“. Darüber hinaus erscheinen im April 2022 wieder einige Lizenztitel bei Netflix wie „The Nun“, „Bohemian Rhapsody“ oder „Aquaman“.

Nachfolgend findet ihr alle Neuerscheinungen auf Netflix im April 2022

Netflix Serien

Élite: Staffel 5 – 8/4/22

Anatomie eines Skandals – 15/4/22

Better Call Saul: Staffel 6 – 19/4/22

Ozark: Staffel 4 – Teil 2 – 29/4/22

Trivia Quest – 1/4/22

The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt: Staffel 2 – 1/4/22

Business Proposal – 4/4/22

Dirty Lines – 8/4/22

Tomorrow – 9/4/22

Hard Cell – 12/4/22

Als Schwiegermutter einzog – 13/4/22

Beinahe glücklich: Staffel 2 – 13/4/22

Die Rache einer Mutter – 15/4/22

Herzschlag – 20/4/22

Yakamoz S-245 – 20/4/22

Matrjoschka: Staffel 2 – 20/4/22

He’s Expecting – 21/4/22

Léas sieben Leben – 22/4/22

Heartstopper – 22/4/22

Selling Sunset: Staffel 5 – 22/4/22

Bullsh*t: Die Quizshow 27/4/22

Grace and Frankie: Staffel 7 - The Final Episodes – 29/4/22

The Ultimatum: Marry or Move On – "4/6/2022

Netflix Filme

Rumspringa – 29/4/22

Battle: Freestyle – 1/4/22

Apollo 10 1/2: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter – 1/4/22

The Bubble – 1/4/22

Nie meine Liga – 1/4/22

Furioza – 6/4/22

Wie ein Tanz auf Glas – 8/4/22

Metal Lords – 8/4/22

The In Between – 8/4/22

Yaksha: Ruthless Operations – 8/4/22

Choose or Die – 15/4/22

Man of God – 16/4/22

Der Wendepunkt – 20/4/22

Because of you – 22/4/22

Silverton Siege – 27/4/22

Amor de madre – 29/4/22

Netflix Comedy Specials

Celeb Five: Hinter den Kulissen – 1/4/22

Ronny Chieng: Speakeasy – 5/4/22

Michela Giraud: Ich schwöre, das ist die Wahrheit! – 6/4/22

All About Gila – 21/4/22

David Spade: Nothing Personal – 26/4/22

Netflix Dokumentationen

Rückkehr ins Weltall – 7/4/22

Unsere wunderbaren Nationalparks – 13/4/22

Mysterium Marilyn Monroe: Die ungehörten Bänder – 27/4/22

Jimmy Savile: Eine britische Horror-Story – 6/4/22

Abercrombie & Fitch: Aufstieg und Fall – 19/4/22

Netflix Kids & Family

Captain Nova – 1/4/22

The Last Bus – 1/4/22

Grünes Ei mit Speck: Staffel 2 – 8/4/22

Die tierischen Fälle von Kit und Sam – 12/4/22

Battle Kitty – 19/4/22

Samurai Rabbit: Die Usagi-Chroniken – 28/4/22

Netflix Anime

Bubble – 28/4/22

Tiger & Bunny: Staffel 2 – 8/4/22

Pacific Rim: The Black: Staffel 2 – 19/4/22

Ultraman: Staffel 2 – 14/4/22

Lizenztitel

Leberkäsjunkie – 1/4/22

Dampfnudelblues – 1/4/22

Sauerkrautkoma – 1/4/22

Schweinskopf al dente – 1/4/22

Winterkartoffelknödel – 1/4/22

Bohemian Rhapsody – 1/4/22

21 Bridges – 6/4/22

Fack ju Göhte 3 – 10/4/22

LEGO City Spaced Out – 15/4/22

Das weiße Rauschen – 15/4/22

Männerherzen 2 – 1/4/22

Grießnockerlaffäre – 1/4/22

Exit Wounds – 1/4/22

Aquaman – 25/4/22

Close Enough: Season 2 – 30/4/22

Contagion – 1/4/22

The Nun – 1/4/22