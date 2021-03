Neu auf Netflix: Film- & Serien-Highlights im April 2021 – Im kommenden Monat hat der Streaming-Dienst Netflix einige Neuheiten für seine Abonnenten im Programm. Also könnt ihr euch auf zahlreiche neue Serien, Filme und Dokumentationen freuen. Darunter auch spannende Lizenztitel mit Blockbustern wie „47 Ronin“ mit Keanu Reeves, dem zweiten Teil aus der Horror-Kultreihe „Sinister“, der coolen Filmbiografie der Hip-Hop-Crew N.W.A „Straight Outta Compton“ oder dem fesselnden Streifen „Everest“ über die verheerende Bergsteiger-Katastrophe am Mount Everest.

Außerdem zeigt Netflix ab April alle drei Staffel der kultigen Horror-Serie„Ash vs. Evil Dead“, in der Ash Williams Jagd auf Dämonen und Untote macht. Es gibt aber auch zahlreiche Neuheiten unter den beliebten Netflix Originals. Dazu zählt der neue Netflix-Streifen „Love an Monsters“, in dem sieben Jahre nach einer Monster-Apokalypse der liebenswerte aber ungeschickte Joel auf der Suche nach seiner Ex-Freundin seinen gemütlichen unterirdischen Bunker verlässt.

Oder wie wäre es mit „Die Schlange“, der Netflix-Serie, in der nach wahren Begebenheiten der erbarmungslose Mörder Charles Sobhraj in den 1970er-Jahren auf dem „Hippie-Pfad“ Südasiens Jagd auf Touristen macht. Nachfolgend findet ihr alle neuen Film- & Serien-Highlights für den kommenden Monat April auf Netflix.

Überblick der Netflix-Neuerscheinungen für den Monat April 2021:

Lizenztitel

Ab 1. April 2021

Straight Outta Compton

The Boy Next Door

47 Ronin

Hitting The Apex

Duplicity

Everest

Sinister 2

Dating Queen

A Man For All Seasons

Hanni & Nanni 3

Halbe Brüder

Ballon

S.W.A.T. Firefight

V8 – Du willst der Beste sein

Die Vierhändige

Barbie – Princess Adventure

Netflix Produktionen:

1. April 2021

Krasse Pranks: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Tersanjung: Der Film – NETFLIX FILM

Kleider-Geschichten – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

2. April 2021

Die Schlange – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Just Say Yes – NETFLIX FILM

Concrete Cowboy – NETFLIX FILM

Madame Claude – NETFLIX FILM

Sky High – NETFLIX FILM

5. April 2021

Familienanhang: Teil 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

6. April 2021

Jack, der Monsterschreck: Alles Gute zur Apokalypse – NETFLIX KIDS & FAMILY

7. April 2021

Schnelles Geld – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Hochzeitshelferin – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der große Tag: Kollektion 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Dolly Parton: A MusiCares Tribute – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Der größte Kunstraub der Geschichte – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

8. April 2021

Yakuza goes Hausmann – NETFLIX ORIGINAL ANIME

9. April 2021

Hast Du jemals Glühwürmchen gesehen? – NETFLIX FILM

Thunder Force – NETFLIX FILM

Night in Paradise – NETFLIX FILM

12. April 2021

New Gods: Nezha Reborn – NETFLIX FILM

13. April 2021

My Love: Sechs Geschichten wahrer Liebe – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Mighty Express: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

14. April 2021

Dad Stop Embarrassing Me! – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Circle: USA: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Soul – NETFLIX FILM

Warum hast du mich getötet? – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

15. April 2021

Sisyphus – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Hello, Me! – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ride or Die – NETFLIX FILM

Love and Monsters – NETFLIX FILM

16. April 2021

Arlo, der Alligatorjunge – NETFLIX FILM

Ajeeb Daastaans – Seltsame Geschichten – NETFLIX FILM

Fast & Furious Spy Racers Mexiko: Staffel 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Why are you like this – NETFLIX ORIGINAL SERIE

18. April 2021

Luis Miguel: Die Serie Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

20. April 2021

Izzy und die Koalas: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

21. April 2021

Zero – NETFLIX ORIGINAL SERIE

22. April 2021

Das Leben in Farbe mit David Attenborough – NETFLIX ORIGINAL SERIE

23. April 2021

Shadow and Bone: Legenden der Grisha – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Sag mir wann – NETFLIX FILM

27. April 2021

Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 4 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Fatma – NETFLIX ORIGINAL SERIE

28. April 2021

Sexify – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Headspace: Eine Schlafanleitung – NETFLIX ORIGINAL SERIE

29. April 2021

Things Heard & Seen – NETFLIX FILM

Yasuke – NETFLIX ORIGINAL ANIME

30. April 2021