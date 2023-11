Neu auf Netflix: Einer der versautesten Animationsfilme aller Zeiten – Stellen euch sich vor, Lebensmittel könnten fühlen, denken und hätten eigene Abenteuer – genau das passiert in „Sausage Party - Es geht um die Wurst“. Diese Animationskomödie bringt eine unerwartete und unkonventionelle Perspektive in die Welt der Lebensmittel, die nun ihren Weg ins Streaming-Programm von Netflix gefunden hat.

In „Sausage Party - Es geht um die Wurst“ verfolgen wir das Leben von Frank, einer Wurst, die zusammen mit anderen Lebensmitteln in einem Supermarkt lebt. Die Produkte träumen davon, von Kunden ausgewählt und in das „große Jenseits“ gebracht zu werden, in dem sie glauben, dass ein herrliches Leben auf sie wartet. Doch für Frank und seine Freunde nimmt diese Reise eine unerwartete Wendung, als sie die Wahrheit darüber entdecken, was mit Lebensmitteln nach dem Verlassen des Supermarkts wirklich geschieht.

Kein Animationsfilm für Kinder

Die Geschichte nimmt ihren Lauf und entführt den Zuschauer in eine Welt voller Humor, Überraschungen und, wie zu erwarten, einer Prise Anzüglichkeit. Die Originalversion des Films präsentiert eine beeindruckende Besetzung an Sprechern. Mit dabei sind bekannte Namen wie Seth Rogen, Kristen Wiig und Jonah Hill, die den Lebensmittelcharakteren ihre Stimmen leihen und ihnen Leben einhauchen.

Die Animation in „Sausage Party“ ist sowohl detailreich als auch stilistisch einzigartig. Die Macher hinter dem Film, die auch bei anderen erfolgreichen animierten Filmen beteiligt waren, nutzen ihre Erfahrung, um eine Welt zu erschaffen, die gleichzeitig vertraut und fantastisch ist. Mit lebendigen Farben und fließenden Animationen bietet der Film eine visuelle Darstellung, die den besonderen Ton der Geschichte unterstreicht.

„Sausage Party - Es geht um die Wurst“ mit R-Rating

Netflix bietet „Sausage Party - Es geht um die Wurst“ nun in seinem Katalog an, was bedeutet, dass Abonnenten die Möglichkeit haben, diesen unkonventionellen Animationsfilm zu erleben. Obwohl er nicht für jüngere Zuschauer geeignet ist, da er mit einem R-Rating versehen ist, bietet der Film Erwachsenen eine unterhaltsame und überraschende Pause vom Alltag.