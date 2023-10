Neu auf Netflix: Alle Highlights im November 2023 inklusive „Squid Game“ – Netflix hat für den kommenden Monat November 2023 eine Vielzahl an spannenden Neuzugängen im Programm. Neben Kinofilmen wie „Spider-Man: Across The Spider-Verse“ sind auch hauseigene Produktionen wie „Der Killer“ von David Fincher dabei. Darüber hinaus sind weitere bemerkenswerte Projekte in der Pipeline, darunter der Oscar-Anwärter „Nyad“ und die Miniserie „Alles Licht, das wir nicht sehen“, die mit Stars wie Mark Ruffalo und Hugh Laurie besetzt ist.

Für Fans der äußerst erfolgreichen Serie „Squid Game“ gibt zudem den Start der Survival-Reality-Gameshow „Squid Game: The Challenge“. Für diejenigen, die gespannt auf die Fortsetzung mit der zweiten Staffel zu „Squid Game“ warten, bietet „Squid Game: The Challenge“ eine interessante Alternative. In „Squid Game: The Challenge“ messen sich 456 Kandidaten in einer Vielzahl von Spielen, die nicht nur auf den Herausforderungen der Originalserie basieren, sondern auch einige Überraschungsmomente bieten.

Obwohl die Reality-Version nicht die tödlichen Konsequenzen des Originals hat, bleibt der Wettkampf intensiv. Hier geht es darum, Geschicklichkeit, Strategien und Allianzbildung unter Beweis zu stellen. Das Ziel – ein Rekordpreisgeld von ganzen 4,56 Millionen US-Dollar – wartet auf den Gewinner. Neben all diesen Angeboten wird es auch neue Serien und Fortsetzungen bestehender Formate geben. Unter anderem können sich Fans von Comedy auf „Völlig zerstört“ freuen, eine neue Serie der Macher von „Cobra Kai“.

Die sechste Staffel von „The Crown“ wird ebenfalls im November starten, und es gibt eine animierte Neuinterpretation der „Scott Pilgrim“-Comics, bei welcher der Originalcast erneut als Sprecher fungiert.

Nachfolgend alle neuen Filme und Serien, die im November 2023 bei Netflix erscheinen:

01. November 2023

„Spider-Man: Across The Spider-Verse“

„Diebinnen“

„Nuovo Olimpo“

„Der Fall Jens Söring - Tödliche Leidenschaft“ Miniserie

„Locked In“

„Hurricane Season“

„Rumble - Winnie rockt die Monster-Liga“

„Vertical Limit“

„Geheimnisse des Glaubens“ Staffel 1

02. November 2023

„Alles Licht, das wir nicht sehen“ Miniserie

„Bumblebee“

„Black Sea“

„Onimusha“ Staffel 1

„Unicorn Academy“ Staffel 1

„Higuita: The Way Of The Scorpion“

„Gadis Kretek“ Staffel 1

03. November 2023

„Sly“

„The Devil’s Light“

„Nyad“

„Blue Eye Samurai“ Staffel 1

„Ferry - Die Serie“ Staffel 1

„Der Schneider“ Staffel 3

„Daily Dose Of Sunshine“ Staffel 1

„Erin & Aaron“ Staffel 1

„Vacaciones De Verano“

07. November 2023

„The Improv: 60 And Still Standing“ Comedy-Special

08. November 2023

„Robbie Williams“ Miniserie

„Escaping Twin Flames“ Staffel 1

„Cyberbunker: Darknet in Deutschland“

„Die Familie Claus 3“

„Die Affäre Bettencourt: Skandal um die reichste Frau der Welt“ Miniserie

09. November 2023

„Akuma Kun“ Staffel 1

„Nicht zu bändigen“

„Temple Of Film: 100 Years Of The Egyptian Theatre“

10. November 2023 2023

„Der Killer“

„Forever“

„At The Moment“ Staffel 1

11. November 2023

„Reminiscence - Die Erinnerung stirbt nie“

„Selling Sunset“ Staffel 7

„Laguna Beach“ Staffel 3

14. November 2023

„Studio 666“

„Suburraeterna“ Staffel 1

• „Code des Verbrechens“ Staffel 1

„Dubai Bling“ Staffel 2

„How To Become A Mob Boss“ Staffel 1

15. November 2023

„Filmriss“ Staffel 1

„Der Netflix Cup“ Live-Event

„Matt Rife: Natural Selection“ Comedy-Special

16. November 2023

„The Crown“ Staffel 6 - Teil 1

„Best. Christmas. Ever!“

„Plötzlich Familie“

„In Love And Deep Water“

17. November 2023

„Scott Pilgrim hebt ab“ Staffel 1

„A Family Affair“

„Nouveaux Riches“

„Believer 2“

„Rustin“

„See You On Venus“

„The Queenstown Kings“

„CoComelon: Unser Viertel“ Staffel 1

„The Dads“

18. November 2023

„Malignant“

20. November 2023

„Gebrandmarkt: Die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika“

21. November 2023

„Leo“

22. November 2023

„Squid Game: The Challenge“ Staffel 1

„Geschichte eines Verbrechens: Der Star-Friseur“

„High On The Hog: Wie die afroamerikanische Küche Amerika veränderte“ Staffel 2

23. November 2023

„My Little Pony - Mit Huf und Herz“ Kapitel 6

„My Daemon“ Staffel 1

24. November 2023

„Die Lüge“ Miniserie

„My Demon“ Staffel 1

„Letzter Aufruf für Istanbul“

„Doi Boy“

„Hochzeitsspiele“

„No Voy A Pedirle A Nadie Que Me Crea“

27. November 2023

„Ein lustiges Hundeleben“ Staffel 4

28. November 2023

„Onmyoji“ Staffel 1

„Love Like A K-Drama“ Staffel 1

„Comedy Royale“ Staffel 1

„Verified Stand-Up“ Comedy-Special

29. November 2023

„Bad Surgeon: Liebe unter dem Messer“ Staffel 1

„American Symphony“

30. November 2023

„Family Switch“

„Völlig zerstört“ Staffel 1

„Virgin River“ Staffel 5 - Teil 2

„Hard Days“

„Die Gangster Gang: Schurkische Weihnachten“

noch ohne Termin im November

„The Railway Men - The Untold Story Of Bhopal 1984“ Staffel 1

„Replacing Chef Chico“ Staffel 1

„Elena weiß Bescheid“

Quelle: filmstarts.de