Netflix: Vom Film-Flop zum Streaming-Top-Hit – Immer wieder kann man in der langen Historie der Filmwelt beobachten, wie Film-Flops im Kino von der Kritik in alle Einzelteile zerrissen wurden und Jahre später, nachdem sie in völlige Vergessenheit geraten sind, anderswo von den Fans zu gefeierten Megahits erhoben wurden. Ein immerzu spannender und überraschender Filmwerdegang.

Dieses Phänomen kann man derzeit auch bei der Sci-Fi-Komödie „R.I.P.D.“ aus dem Jahre 2013 beobachten. Jene Film-Adaption des Comics „Rest In Peace Department“ von Autor Peter M. Lenkov mit „Deadpool“-Star Ryan Reynolds und Hollywood-Urgestein Jeff Bridges in den Hauptrollen, die damals von vielen Fans und Kritikern gleichsam in Grund und Boden geschrieben wurde.

Wie ein Phönix aus der Asche

Doch das ist mittlerweile Filmgeschichte, die sich derzeit neu schreibt. Denn „R.I.P.D.“ feiert gerade eine Wiederauferstehung wie ein Phönix aus der Asche. Schließlich geht der einstige Film-Flop gegenwärtig durch die Decke: Beim Streaming-Dienst Netflix, wo sich „R.I.P.D.“ in den USA zu einem Megahit auf der Plattform gemausert und sich in kürzester Zeit auf den ersten Platz der Netflix-Charts geschossen hat.

Ryan Reynolds' worst-reviewed movie, R.I.P.D., is now number one on Netflix.https://t.co/2ow4aUHlSSpic.twitter.com/41ZmbYK7iV — Comic Book Resources (@CBR) March 3, 2023

Ihr kennt diesen Streifen nicht und haben euer Interesse geweckt. Darum also geht es: Das 'Rest in Peace Department', kurz R.I.P.D., ist eine Organisation, die sich der Jagd nach untoten Kriminellen widmet. Sheriff Roy Pulsifer ist ein alter Hase in dieser Einheit und hat sich einen guten Ruf erarbeitet, wenn es um das Einbuchten dieser speziellen Täter geht. Als ihm Nachwuchs-Detective Nick Walker zugeteilt wird, kommt einiges an Ärger auf ihn zu.

Denn die beiden sind wie Feuer und Wasser, nicht nur, was ihre Herangehensweisen bei der Untoten-Jagd betrifft. Dabei teilen sie ein gemeinsames Schicksal: Das Dasein auf der anderen Seite des Lebens. Während ihrer Ermittlungen kommen sie einer großen Verschwörung auf die Spur, die nur eines zum Ziel hat: Den jüngsten Tag auszurufen. So heißt es für das Duo: Zusammenreißen und gemeinsam das Komplott sprengen, das alles Leben auf der Erde bedroht. Als Bewohner des Jenseits wissen sie nämlich, wie man mit dem widerspenstigen Untoten umzugehen hat.

Quelle: film.tv