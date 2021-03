Netflix: Viele Serien und Filme fliegen aus dem Programm – Abonnenten des beliebten Streaming-Dienstes freuen sich monatlich über ein stetig wachsendes Angebot mit neuen Lizenztiteln und vielen Eigenproduktionen. Allerdings fliegen parallel dazu beliebte Serien und Filme aus dem Programm. Auf der Streichliste stehen auch jetzt Ende März und im kommenden April einige Serienhits und Film-Blockbuster.

Dass es regelmäßig zu diesen Streichungen kommt, liegt dabei oftmals an auslaufenden Lizenzen. So verwundert es nicht, dass auf Netflix in den kommenden Tagen und Wochen viele Animationsfilme von DreamWorks verschwinden. Schließlich erweitert Disney+ gerade selbst seinen Streaming-Dienst, weshalb gerade die hauseigenen Produktionen in deren Sortiment wandern. Insgesamt stehen aktuell über 62 Filme und Serien auf der Streichliste.

Im Vergleich zu den Neuerscheinungen ist das natürlich immer noch zu verkraften. Aber vielleicht ist darunter ja noch der eine oder andere Streifen, den ihr doch gerne schauen wollt, bevor er verschwindet. Daher gibt es nachfolgend alle bis dato bekannten Titel, die bis spätestens Ende April 2021 aus dem Netflix-Angebot gestrichen werden.