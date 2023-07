Netflix versenkt 30 Mio. US-Dollar: Geplante He-Man-Realverfilmung gestorben – Die Freude bei vielen Fans war immens, als bekannt wurde, dass es nach dem Kultstreifen „Masters of the Universe“ aus dem Jahre 1987 einen weiteren „He-Man“-Realfilm geben wird. Dies von keinem Geringeren als dem Streaming-Giganten Netflix, der bis dato rund 30 Mio. US-Dollar in die Produktion investierte. Doch das ganze Vorhaben fand nun ein jähes Ende.

Denn laut einem Bericht von „Variety“ hat sich Netflix komplett aus dem „He-Man“-Realfilm zurückgezogen. Heißt kurz und knapp, es wird beim Streaming-Dienst kein großes „Masters of the Universe“-Comeback geben. Und somit geht die schier unendliche Geschichte rund um eine Neuverfilmung in die nächste Runde.

Investition von rund 200 Millionen US- Dollar

Dabei sah alles so gut aus, als Netflix in Zusammenarbeit mit Mattel Films den Realfilm damals ankündigte. Es gab sogar bereits mit Kyle Allen die Besetzung für die Hauptrolle des Prinz Adam. Darüber hinaus sollten Adam und Aaron Nee den neuen He-Man-Film inszenieren. Doch Pustekuchen, daraus wird nun nichts, denn aufgrund zu hoher Kosten hat sich Netflix aus dem Projekt zurückgezogen.

Nach Informationen von „Variety“ soll der Streaming-Konzern bereits mehr als 30 Millionen US-Dollar in die Vorproduktion gesteckt haben. Um das gesamte Projekt zu finanzieren, wäre wohl eine Investition von rund 200 Millionen US-Dollar nötig gewesen. Zu viel für Netflix, die maximal 150 Millionen US-Dollar in die Realverfilmung stecken wollten.

Die „He-Man“-Odyssee

Das Netflix-Aus bedeutet indes nicht, dass damit auch ein neuer „Masters of the Universe“ –Streifen gestorben ist. Denn die Verantwortlichen von Mattel wollen das Projekt nicht aufgeben. Und so wird nun nach einem neuen zu Hause sowie Geldgeber gesucht für He-Man und Co. Man kann also gespannt sein, ob und wer sich melden wird. Seit nunmehr 16 Jahren dauert nun bereits die „He-Man“-Odyssee an bezüglich eines neuen Films.

So wird seit dem Jahre 2007 versucht, ein Realfilm umzusetzen. In all den Jahren wechselte das Projekt dabei von Warner Bros. zu Sony und zu letzt eben Netflix.

Quelle: robots-and-dragons.de