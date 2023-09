Netflix: Versaute Serie geht im September in die finale Staffel – Mit dem September kommt nicht nur der Herbst, passend zur gemütlichen Jahreszeit wartet natürlich auch der Streaming-Dienst Netflix wieder mit einigen Neustarts und Fortsetzungen auf. Eine Serie wird dabei diesen Monat ihr Finale finden und auch ein starbesetzter Kurzfilm ist mit dabei.

Schlüpfrig wird es wieder in der neuen Staffel der 2019 gestarteten Serie „Sex Education“, die sich in den letzten Jahren zu einem echten Erfolg entwickelt hat. Die demnächst startende vierte Staffel wird die Geschichte um Otis (Asa Butterfield), Eric (Ncuti Gatwa) und Maeve (Emma Mackey) nun aber zu einem Ende bringen.

Deutlich familienfreundlicher geht es da in dem Netflix-Ableger der etwas schrägen Agenten-Franchise „Spy Kids“ zu.

Nach diversen Ablegern wird es in „Spy Kids: Armageddon“ diesmal um ein gefährliches Computervirus eines Spieleentwicklers gehen, welches die Welt bedroht. Starttermin bei Netflix ist der 22. September 2023.

Wes Anderson, der erst in diesem Jahr mit seinem Film „Asteroid City“ von sich reden machte, steuert außerdem noch einen 37-minütigen Kurzfilm mit dem Titel „Ich sehe was, was du nicht siehst“ bei – hochkarätig besetzt mit Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Ralph Fiennes (The Menu), Ben Kingsley (Iron Man 3) und Rupert Friend (Hitman: Agent 47). Der genaue Starttermin steht jedoch noch nicht fest.

