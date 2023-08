Ein aufstrebender Thriller wird die neueste Ergänzung im Portfolio des renommierten Regisseurs David Fincher sein. Der Film „Der Killer“ rückt Michael Fassbender in die Rolle eines namenlosen Auftragsmörders und ist ein Adaptionswerk basierend auf dem französischen Comicbuch „Der Killer: Secret Agenda“. Dieser Thriller markiert indes Finchers zwölftes Regieprojekt.

Der Film erzählt die Geschichte eines namenlosen Auftragsmörders, gespielt von Michael Fassbender. In der Pariser Nacht beobachtet der Killer sein potenzielles Opfer aus einem gegenüberliegenden Apartment. Obwohl er sich durch ein striktes persönliches Mantra der emotionalen Distanz und methodischen Planung auszeichnet, gerät sein Leben in Aufruhr, als ein Auftrag schiefgeht. Ab diesem Punkt ist er gezwungen, nicht nur um sein Leben, sondern auch um seine Identität und seinen Seelenfrieden zu kämpfen.

Vergeltung und Veröffentlichungsdetails

Sein Zuhause und sein Zufluchtsort werden angegriffen, was seine bisherige Lebensweise in Frage stellt. In einer gnadenlosen Verfolgungsjagd, die ihn durch die Dominikanische Republik und die Vereinigten Staaten führt, sucht der Killer Vergeltung gegen diejenigen, die ihn bedrohen. „Der Killer“ bringt die charakteristischen Elemente des schwarzen Humors und des gerechten Zorns des Comicbuch-Autors Alexis „Matz“ Nolent sowie die einzigartigen Illustrationen des Zeichners Luc Jacamon auf die große Leinwand.

Für alle, die auf den neuesten Streifen Finchers gespannt sind: „Der Killer“ wird seine Weltpremiere am 3. September bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig feiern. Ab dem 10. November 2023 wird der Film weltweit auf Netflix verfügbar sein.