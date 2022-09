Netflix–Streichliste Oktober 2022: Etliche Blockbuster und Klassiker fliegen raus – Der Streaming-Gigant bringt zwar monatlich immer wieder neue Filme, Serien und Dokus heraus, setzt aber von Monat zu Monat auch gerne den Rotstift an. Im kommenden Oktober 2022 ist es allerdings besonders extrem.

Denn es fliegen jede Menge beliebte Filme von der Streaming-Plattform, darunter viele Blockbuster, Klassiker und Genre-Highlights. Zwar sind diese Streichungen aufgrund von auslaufenden Lizenzen normal, aber helfen werden sie Netflix nicht. Schließlich blickt der Streaming-Gigant auf stetig sinkende Abozahlen.

Nachfolgend findet ihr alle Filme, die im Oktober aus dem Programm von Netflix fliegen. Darunter wahre Kracher wie „Der Soldat James Ryan“, „Fight Club“, „Shining“, „John Wick 2“, die komplette „Matrix“-Reihe oder die ersten drei Teile der „Mission: Impossible“-Reihe. Sollten ihr unter den Streichtiteln welche finden, die ihr noch gerne sehen wollte, dürft ihr also nicht mehr viel Zeit verlieren.

Ab 1. Oktober nicht mehr verfügbar

„A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn“

„Armans Geheimnis“

„Damascus Cover“

„Demon King Daimao“

„Der Soldat James Ryan“

„Der tierisch verrückte Bauernhof“

„Die Geisha“

„Die Hochzeit meines besten Freundes“

„Doktor der Liebe“

„Emil und die Detektive“

„Fight Club“

„Halbtot“

„Hudson Hawk - Der Meisterdieb“

„Jagga Jasoos“

„John Wick: Kapitel 2“

„Julian Schnabel: A Private Portrait“

„Karate Kid IV - Die nächste Generation“

„Krieg der Welten“

„Lights Out“

„Marley & Ich“

„Mein Babysitter ist ein Vampir - Der Film“

„Mission: Impossible“

„Mission: Impossible 2“

„Mission: Impossible 3“

„Salam - The First ****** Nobel Laureate“

„Scary Movie“

„Scary Movie 3“

„Shining“

„Sinn und Sinnlichkeit“

„Sniper: Legacy“

„The Diesel“

„The Italian Job“

„The Rite - Das Ritual“

„The Treasure 2“

Verfügbar bis 10. Oktober:

„Gen Hoshinos Stadiumtour POP VIRUS“

Verfügbar bis 15. Oktober:

„Heidi Special: Winter in Dörfli“

„Matrix“

„Matrix Reloaded“

„Matrix Revolutions“

„Meine Frau, die Spartaner und ich“

„Monk Comes Down the Mountain“

„National Security“

„Street Kings“

Verfügbar bis 16. Oktober:

„Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub“

„The Game Changers“

Verfügbar bis 19. Oktober:

„Le Jour J - Eine ungeplante Hochzeit“

Verfügbar bis 22. Oktober:

„Results“

Verfügbar bis 23. Oktober:

„First Sunday“

„Liebe zu Besuch“

Verfügbar bis 25. Oktober:

„Ronnie Coleman: The King“

Verfügbar bis 26. Oktober:

„Strange Weather“

Quelle: filmstarts.de