Netflix: Streichliste der Serien & Filme im August – Es ist wieder soweit. Ein neuer Streaming-Monat steht an – mit etlichen neuen Highlights beim Streaming-Dienst Netflix. Dies ist aber auch gleichbedeutend mit einer Menge Filme und Serien, die aus dem Programm gestrichen werden.

Auch für den Monat August 2021 bedeutet dies, dass ihr euch beeilen solltet, wenn ihr den einen oder anderen Titel noch sehen wollt, bevor dieser auf Netflix das Zeitliche segnet. So gibt es nur noch für kurze Zeit Blockbuster wie „Men in Black“, „Kingsman: The Golden Circle“ und „Shazam!“ zu sehen. Auch die kultige Spaßgranate „American Pie 2“ verschwindet aus dem Netflix-Program.

Viel Zeit bleibt euch folglich nicht mehr, wenn ihr die betreffenden Filme oder Serien noch sehen wollt. Nachfolgend findet ihr alle Titel, die im August 2021 dem Netflix-Rotstift zum Opfer fallen:

„100 Dinge“ (Komödie) – nur bis 6. August verfügbar

„Denis Leary: No Cure For Cancer“ (Doku) – nur bis 7. August verfügbar

„Men in Black“ (SciFi) – nur bis 9. August verfügbar

„Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo“ (Doku) – nur bis 12. August verfügbar

„Orphan Black“ (Serie, 1.-5. Staffel) – nur bis 12. August verfügbar

„68 Kill“ (Thriller) – nur bis 14. August verfügbar

„Hurricane Bianca: From Russia With Hate“ (Komödie) – nur bis 14. August verfügbar

„Kingsman: The Golden Circle“ (Action) – nur bis 14. August verfügbar

„Knock Knock“ (Thriller) – nur bis 14. August verfügbar

„Shame“ (Drama) – nur bis 14. August verfügbar

„Shazam!“ (Action) – nur bis 14. August verfügbar

„American Pie 2“ (Komödie) – nur bis 15. August verfügbar

„The Danish Girl“ (Drama) – nur bis 15. August verfügbar

„Die Erben der 36 Kammern der Shaolin“ (Martial Arts) – nur bis 15. August verfügbar

„Jungfrau (40), männlich, sucht...“ (Komödie) – nur bis 15. August verfügbar

„Die Rückkehr zu den 36 Kammern der Shaolin“ (Martial Arts) – nur bis 15. August verfügbar

„The Investigator: A British Crime Story“ (Serie, 1.-2. Staffel) – nur bis 18. August verfügbar

„The Power of Grayskull: The Definitive History of He-Man and the Masters of the Universe“ (Doku) – nur bis 22. August verfügbar

„In guter Absicht“ (Drama) – nur bis 30. August verfügbar

„Used Goods“ (Action) – nur bis 30. August verfügbar

„Mokalik“ (Drama) – nur bis 30. August verfügbar

„Bon Bini Holland“ (Komödie) – nur bis 30. August verfügbar

Quelle: tz.de