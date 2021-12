Netflix: Streichliste der Serien & Filme bis Ende 2021 – Zum Ende des Jahres 2021 räumt der Streaming-Dienst Netflix bei sich noch mal ordentlich auf. So fliegen etliche beliebte Serien und Filme aus dem Programm. Aber nicht aus Jux und Tollerei, sonder wegen auslaufender Lizenzen. Das bedeutet, dass ihr euch beeilen solltet, wenn ihr den einen oder anderen Titel noch sehen wollt, bevor dieser auf Netflix das Zeitliche segnet.

So gibt es nur noch für kurze Zeit so Serien-Hits wie „Family Guy“, „How I Met Your Mother“ oder „Prison Break“ bei Netflix zu sehen. Auch Blockbuster wie „Kill Bill – Volume 2“ oder „Halloween H2O“ verschwindet aus dem Programm. Viel Zeit bleibt euch folglich nicht mehr, wenn ihr die betreffenden Filme oder Serien noch sehen wollt. Nachfolgend findet ihr alle Titel, die bis Ende 2021 dem Netflix-Rotstift zum Opfer fallen:

Liste aller Serien, die gelöscht werden:

20.12.2021 „Love @ Seventeen“

20.12.2021 „Lion Pride“

20.12.2021 „Jojo’s World“

20.12.2021 „Single Ladies Senior“

20.12.2021 „Attention, Love!“

20.12.2021 „Liebe nach Maß“

20.12.2021 „Zeitlose Liebe“

20.12.2021 „Marry Me, Or Not?“

20.12.2021 „Pretty Little Liars“

20.12.2021 „Störenfried Schicksal“

20.12.2021 „The King of Romance“

23.12.2021 „Way Back Into Love“

29.12.2021 „La Mante“

30.12.2021 „Die Ollie & Moon Show“

30.12.2021 „Homemade“

31.12.2021 „Oddbods Cartoon“

31.12.2021 „LaTrêve“

31.12.2021 „Transformers: Prime“

31.12.2021 „Vexed“

31.12.2021 „Vampire Diaries“

31.12.2021 „Save Me“

31.12.2021 „New Girl“

31.12.2021 „24 – Twenty Four“

31.12.2021 „Family Guy“

31.12.2021 „How I Met Your Mother“

31.12.2021 „Labaule & Erben“

31.12.2021 „Kleine Prinzessin“

31.12.2021 „Prison Break“

31.12.2021 „Sons of Anarchy“

31.12.2021 „Storage Hunters“

31.12.2021 „Young Justice“

31.12.2021 „Der Prinz von Bel-Air“

31.12.2021 „Die Abenteuer von Chuck und seinen Freunden“

Liste aller Filme, die gelöscht werden:

20.12.2021 „Conni & Co“

20.12.2021 „Conni & Co 2“

20.12.2021 „Gods of Egypt“

21.12.2021 „Kill Bill – Volume 2“

21.12.2021 „Halloween H2O“

22.12.2021 „Qlimax The Source“

29.12.2021 „Snow White and the Huntsman“

Quelle: oe24.at