So schaltet ihr den Trailer-Auto-Start im Menü ab

Autor: Bernhard Trecksel

Netflix - Trailer-Autostart deaktivieren: So geht's! Nutzer des Streaming-Dienstes Netflix kennen das Problem: Man möchte sich in Ruhe das reichhaltige Angebot des Portals anschauen, doch kaum, dass Mauszeiger oder Finger/Fernbedienung eine Serie oder einen Film ansteuern, startet auch schon das automatisierte Vorschauvideo und bombardiert einen mit Bewegung, Musik und Dialogen. Netflix zeigt nun ein Einsehen – die ungeliebte Funktion lässt sich deaktivieren. So geht es.

Seit 2018 gibt es die Funktion, die vielen Millionen Nutzern weltweit auf die Nerven geht, ganz egal, auf welchem Gerät sie Netflix nutzen. Anstrengend: Der Algorithmus der Plattform entscheidet oftmals, welche der Trailer für den Nutzer relevant sind – und liegt dabei keineswegs immer richtig. Doch nun müssen Nutzer nichts anderes tun als Netflix anzusteuern und das Ganze abzuschalten.

Wichtig dabei ist, dass dies zwingend über einen Browser und die Webseite Netflix.com geschehen muss, nicht über die Apps. Dort loggt ihr euch ganz normal mit euren Kundendaten ein und klickt dann nacheinander diesem Pfad: Geht zuerst auf „Konto“, dann auf „Mein Profil“ und dort schließlich auf „Wiedergabe-Einstellungen“. Dort werdet ihr den Punkt „Automatische Vorschau beim Durchstöbern der Titel-Auswahl auf allen Geräten“ finden.

Wie ihr sehen werdet, gibt es dort ein Kästchen mit einem Haken. Entfernt diesen, um fortan eure Ruhe vor dem Trailer-Autostart zu haben. Übrigens findet ihr dort auch ein weiteres Kästchen, das es euch gestattet, den Autostart einer Serienfolge nach dem Ablauf der Episode, die ihr gerade geschaut habt, zu verhindern.

Gut, dass Netflix in Sachen Trailer-Autostart ein Einsehen hatte. Dies tat man auch auf Twitter kund – zur Einführung der neuen Abwahl-Option für Auto-Trailer hieß es auf dem Twitter-Account des Unternehmens: „Wir haben das Feedback laut und deutlich gehört.“ Eine schöne Sache.

Quelle: spiegel.de/