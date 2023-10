Netflix-Serienkiller-Serie: Nach Dahmer-Erfolg – alle Infos zu Staffel 2 – Die True-Crime-Produktion von Netflix namens „Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ konnte sich als massiver Zuschauererfolg etablieren, obwohl sie nicht frei von Kontroversen war. Sie reiht sich als drittbeliebteste Produktion des Streaming-Anbieters ein, lediglich übertroffen von Serien wie „Wednesday“ und der vierten Staffel von „Stranger Things“.

Da verwunderte es nicht, dass Netflix eine Fortsetzung beschlossen hatte, die dieses Mal die Geschichte eines anderen realen Mörders erzählt. In der Ankündigung der neuen Staffel mit dem Namen „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ offenbart sich bereits, dass es um die Menendez-Brüder gehen wird. Die beiden wurden bekannt, als sie am 20. August 1989 ihre Eltern in ihrem Haus in Beverly Hills, Kalifornien, erschossen.

Unmittelbar nach der Tat fuhren die Brüder zum Mulholland Drive, um die Mordwaffen loszuwerden. Um sich ein Alibi zu verschaffen, kauften sie Kino-Tickets. Später kehrten sie zum Tatort zurück und alarmierten die Polizei. In den darauffolgenden Monaten führten die Brüder einen luxuriösen Lebensstil, der jedoch auch die Aufmerksamkeit der Ermittler erregte.

Laut den Behörden sollen die beiden etwa eine Million Dollar in dieser Zeit ausgegeben haben, bevor sie im März 1990 festgenommen und wegen Mordes an ihren Eltern angeklagt wurden. Die Rollen der Menendez-Brüder werden in der neuen Crime-Serie von Cooper Koch und Nicholas Chavez übernommen. Die zweite Staffel der True-Crime-Reihe wird voraussichtlich sowohl die Umstände des Verbrechens als auch den darauffolgenden Prozess thematisieren.

Ein exaktes Startdatum beim Streaming-Dienst für „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ wurde zwar noch nicht bekannt gegeben, jedoch hat Netflix angekündigt, dass die Serie im Jahr 2024 erscheinen soll.

Quelle: tvspielfilm.de