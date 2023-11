November-Streichliste: Etliche Filme und Serien fliegen bei Netflix raus – Der Streaming-Gigant Netflix ist bekannt dafür, seinen Bestand regelmäßig mit einer Vielzahl an neuen Filmen, Serien und dokumentarischen Beiträgen zu bereichern. Gleichzeitig ist es aber auch normal, dass monatlich einige Inhalte aus dem Programm genommen werden.

Im nun gestarteten neuen Monat November 2023 setzt Netflix einmal mehr stark den Rotstift an. Nachfolgend erfahrt ihr, welche Inhalte im aktuellen Monat von der Streaming-Plattform entfernt werden. Meistens aufgrund von auslaufenden Lizenzrechten erwischt es im November so starke Titel wie „Annabelle 3“, „Roter Drache“ oder Kultfilme wie „Der Pate“, „Last Samurai“ oder „The Equalizer“, die aus dem generell umfangreichen Portfolio von Netflix verschwinden.

Nachfolgend findet ihr nun alle Serien und Filme, die im November 2023 bei Netflix aus dem Angebot fliegen:

05. November 2023

Aşk Tesadüfleri Sever

Aşk Tesadüfleri Sever 2

06. November 2023

Annabelle 3

07. November 2023

12 Strong – Die wahre Geschichte der US-Horse Soldiers

Girls' Night Out

Jerry Seinfeld: Comedian

11. November 2023

Ailecek Saskiniz

13. November 2023

The Unholy

14. November 2023

Die blaue Lagune

Mona Lisas Lächeln

Pakt der Rache

Peter Pan

The Last Vermeer

15. November 2023

Roter Drache

Wanted

16. November 2023

Here Today

17. November 2023

Mein Sohn

19. November 2023

Im Fokus

20. November 2023

Escape Room 2

21. November 2023

Mon frère – Mein Bruder

23. November 2023

Freaks - Sie sehen aus wie wir

27. November 2023

Honest Thief

29. November 2023

Die Welt gehört dir

Manto

Time Share

30. November 2023

American Pie präsentiert: Nackte Tatsachen

Auf der Jagd

Bis wir tot sind oder frei

Cinderella Story – Ein Weihnachtswunsch

Colombiana

Der Anschlag

Der Kaufhaus Cop

Der Pate

Der Pate – Teil II

Die Vermessung der Welt

Last Samurai

Legenden der Leidenschaft

Lion – Der lange Weg nach Hause

Männer wie wir

Pain & Gain

Paul – Ein Alien auf der Flucht

Rainbow Time

Roman J. Israel, Esq. – Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit

Sad Hill Unearthed

Shooter

Sucker Punch

Teefa in Trouble

The Equalizer

The Equalizer 2

The Last Witch Hunter

The LEGO Ninjago Movie

Alle Serien, die im November 2023 gestrichen werden

09. November 2023

Bad Banks

Ein zauberhaftes Lächeln

11. November 2023

Graceful Friends

12. November 2023

Luther

16. November 2023

Eternal Love

23. November 2023

Sick Note

27. November 2023

Encounter

30. November 2023

Atze Schröder - Turbo

Die Faisal Kawusi Show

Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir

The Guest

Quelle: tvspielfilm.de