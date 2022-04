Netflix: Neue Möglichkeit für Bewertungen von Filmen und Serien – Viele Abonnenten von Streaming-Plattformen entscheiden oftmals nach den Bewertungen anderer User, welchen Film, welche Serie sie als Nächstes anschauen. Auf Netflix konnte man bis dato Filme mit einem Daumen nach oben oder unten bewerten.

Nun aber ändert der Streaming-Gigant erstmals seit 2017 wieder etwas an seinem Bewertungssystem. So wird aus dem zweistufigen System nun ein Dreistufiges. Genauer gesagt führt Netflix eine zweite Daumen-hoch-Bewertung ein. Anhand des zweiten Daumens nach oben sollen Nutzer zeigen, dass sie den jeweiligen Inhalt mehr als gut finden, nämlich extrem gut.

Gewisse „Bewertungsmüdigkeit“ zu erkennen

Laut Angaben von Netflix selbst, hat das Unternehmen mit der Zeit gemerkt, dass die „Gefühle“ der User zu einem Inhalt oftmals über eine schlichte Zustimmung oder Ablehnung hinausgehen. Zudem sagte Christine Doig-Cardet, ihres Zeichens Director of Product Innovation and Personalization Experiences bei Netflix, gegenüber „The Verge“, dass die Nutzer die herkömmlichen Zwei-Daumen-Bewertungen zu wenig genutzt hätten, weshalb man sich für das neue System entschieden hätte.

Doig-Cardet sagte auch, dass eine gewisse „Bewertungsmüdigkeit“ zu erkennen sei. Auch weil laut Doig-Cardet die Abonnenten das Gefühl hätten, dass das bisherige zweistufige Bewertungssystem unzureichend sei.

Zeigen, was einem wirklich gefällt

Mit der zweiten Daumen-hoch-Bewertung sollen User nun zeigen können, was ihnen „wirklich gefällt“. Damit will Netflix künftig noch besser auf die Vorlieben der Nutzer reagieren können und bessere Film- und Serien-Empfehlungen für ein Profil geben.

Das neue dreistufige Bewertungssystem steht ab sofort auf allen Netflix-Plattformen zur Verfügung.

Quelle: golem.de