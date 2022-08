Bud Spencer und Terence Hill: Bald auf Netflix – Neuauflage macht Fans wütend – Eigentlich sollte es ein ungeschriebenes Gesetz sein: Die kultigen Actionkomödien mit Bud Spencer und Terence Hill sind unantastbar. Genau das scheint man wohl vergessen zu haben, denn es erscheint bald eine Neuauflage eines wahren Spencer/Hill-Kultfilms – „Zwei wie Pech und Schwefel“.

Die italiensche Action-Komödie mit dem Titel „Altrimenti ci arrabbiamo“ wurde bereits bei der Trailer-Premiere Anfang des Jahres von den Spencer/Hill-Fans in der Luft zerrissen. Doch trotz des verheerenden Shitstorms wurde das allererste Remake eines Spencer/Hill-Kultfilms nicht ins Wanken gebracht. Doch auch im Kino wurde der Streifen mit leeren Sitzen im Saal abgestraft. Kein Grund für den Streaming-Dienst Netflix, die Neuauflage nicht dennoch auf seiner Plattform zu präsentieren.

Und so läuft „Altrimenti ci arrabbiamo“ ab dem 24. August 2022 – aufgepasst – unter dem Titel „Zwei wie Pech und Schwefel“ in Deutschland. Der Film knüpft plottechnisch am Ende des Originalfilms an. Ben und Kid zankten sich ja bekanntlich immer schon um den ikonischen Strandbuggy. Im neuen Film haben sich eben jenen Buggy Bens Söhne unter den Nagel gerissen. Sie verlieren ihn allerdings wieder, womit erneut die Jagd nach dem Gefährt beginnt.

Alte Geschichte wiederholt

Na, merkt ihr was? Genau, die alte Geschichte wird einfach nur plump wiederholt. Die Rollen von Bud Spencer und Terence Hill übernehmen in dieser Neuauflage übrigens die italienischen Stars Edoardo Pesce und Alessandro Roja, die wenig verwunderlich auch genau so optisch hergerichtet wurden wie die Original-Stars. Ob diese Neuauflage an das Original „Zwei wie Pech und Schwefel“ aus dem Jahre 1974 herankommt, bleibt indes stark zu bezweifeln.

Wer noch mal eine Zusammenfassung braucht, worum es im Original ging – bitteschön: Da die beiden Haudegen Ben und Kid bei einem Crash-Car-Rennen gleichzeitig durchs Ziel kommen, müssen sie sich den ersten Preis teilen: einen Strandbuggy. Ein Wettessen mit Würstchen und Bier soll entscheiden, wem der Wagen letztendlich gehören soll. Doch die skrupellosen Schläger des Möchtegern-Gangsters „Boss“ verschrotten ihr geliebtes Vehikel. Als die beiden einen neuen Buggy verlangen, hetzt dieser seine Leute auf das schlagkräftige Duo. Da sind deftige Prügeleien vorprogrammiert. Dabei wollen Ben und Kid doch nur eins: Einen Buggy, rot mit einem gelben Häubchen!

