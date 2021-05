Netflix: N-Plus gegen Aufpreis? – Nicht zuletzt mit Blick auf die wachsende Konkurrenz in diesem Sektor, ist der einstige Streaming-Platzhirsch Netflix stets um neue Produktionen aber auch frische Funktionen bemüht, um einerseits neue Abonnenten an Land zu ziehen und andererseits die Bestandskunden bei der Stange zu halten. Beispielhaft sind diesbezüglich neue Funktionen wie der Einschlafmodus oder die Zufallswiedergabe zu nennen, die in den letzten Monaten hinzugekommen sind.

Aus einer aktuellen Umfrage, welche Netflix an ausgewählte Kunden schickt, geht nun hervor, dass man offenbar an einer weiteren Neuerung arbeitet, hinter der sich ein bisher nicht da gewesener Bereich innerhalb des Streamingdienstes verbirgt, welcher den Namen „N-Plus“ tragen soll.

Der Umfrage zufolge könnte N-Plus Making-ofs und Podcasts zu Netflix-Eigenproduktionen beinhalten und Nutzern die Möglichkeit bieten, sich Playlists ihrer Lieblingsserien oder den Songs aus Netflix-Eigenproduktionen zusammenzustellen und diese mit Freunden zu teilen. Zudem könnte es darüber möglich sein, die User über kommende Inhalte zu informieren, um anhand des Feedbacks Einfluss auf die laufenden Produktionen nehmen zu können.

Ob N-Plus als kostenpflichtiges Zusatzangebot oder als kostenfreie Erweiterung Einzug erhalten soll, ist noch nicht bekannt. Aktuell prüft man bei Netflix offenbar wohl nur, ob überhaupt Interesse an einer solchen Option besteht, um dann über diesbezüglich weitere Schritte nachzudenken. Ob N-Plus überhaupt kommt, ist also noch nicht sicher.

Quelle: netzwelt.de