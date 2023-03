Netflix-Megahit: Jenna Ortega rettete beste Wednesday-Szene – Nach etlichen wenig erfolgreichen Serien-Formaten hat Netflix mit „Wednesday“ endlich mal wieder einen weltweiten Megahit gelandet, so wie davor mit ihrem Dauerbrenner „Stranger Things“. Der „Addams Family“-Ableger gehört nicht nur zu den erfolgreichsten Serien 2022, sondern hatte auch den besten Serienstart auf Netflix überhaupt.

Der Hype um „Wednesday“ und vor allem auch deren groß aufspielenden Hauptdarstellerin Jenna Ortega als pfiffige „Addams Family“-Tochter ist riesig. Wie in letzter Zeit immer mehr öffentlich wurde, war bei der Produktion der Erfolgsserie Ortega selbst eine der größten Kritikerinnen. So ließ sie immer wieder durchblicken, dass sie mit der einen oder anderen Gestaltung der Produktion nicht zufrieden war.

Jenna Ortega legt selbst Hand an

Nun verriet Ortega im Podcast „Armchair Expert“, dass sie selbst eine bei den Fans der Serie besonders beliebte gerettet habe. Genauer gesagt geht es um die berühmt-berüchtigte „Wednesday“- Tanzszene, die in der ersten Fassung völlig missraten war, weshalb sie Ortega kurzum selbst eigenhändig umkrempelte. Im Podcast klärte sie über die Entstehung der Kultszene auf. Wednesday ist hierbei eher unfreiwillig beim Ball der Nevermore-Schule und fühlt sich überaus unwohl.

Doch plötzlich bricht es aus ihr heraus und sie fängt an zu tanzen. Es ist einer dieser Momente, die schnell peinlich auf die Zuschauer wirken könnten. Und das ist es wohl auch gewesen, was die erste Fassung der Showrunner betrifft. Ortega beschreibt diese folgendermaßen: „Am Anfang sollte es ein Flashmob sein. Sie sollte zu tanzen anfangen und alle sollten mitmachen und mit ihr tanzen.“

„Entweder löscht ihr es oder lasst Wednesday jemanden K.O. schlagen“

Eine ausgelassene Szene, die nicht wirklich zu dem Goth-Girl passte, weshalb Ortega eingriff. Sie erklärt: „Und da habe ich ein Veto eingelegt. Denn, warum sollte sie damit einverstanden sein? Ich habe gesagt, 'Entweder löscht ihr es oder lasst Wednesday jemanden K.O. schlagen' und dann ist es erledigt.“ Ihr Einwand fand direkt Beachtung, weshalb man Jenna Ortega kurz darauf die komplette Verantwortung für die Tanz-Szene übertrug.

Und so entwarf sie eine Choreografie, die dem düsteren Charakter von Wednesday zum einen gerecht wurde, aber zum anderen auch eine neue Sicht auf die Figur gab. Das feierten auch die Fans der Serie und eine der besten Szenen in „Wednesday“ war geboren. Doch nicht nur diese Tanzszene ist überaus sehenswert. Wer diese Erfolgsserie von Netflix noch nicht gesehen hat, findet nachfolgend ein paar Worte, worum es in „Wednesday“ geht.

Darum geht es in „Wednesday“

Im Mittelpunkt steht die Schülerin Wednesday Addams, die zur kuriosen Nevermore Academy geht. In der Serie muss Wednesday nicht nur versuchen, ihre aufkeimenden übersinnlichen Fähigkeiten zu meistern. Auch eine monströse Mordserie, die die Stadt in Atem hält, muss sie zu vereiteln versuchen. Obendrein versucht Wednesday, ein übernatürliches Geheimnis ihrer Eltern aufzudecken, in welches diese vor 25 Jahren verstrickt waren. Und nebenher sind da ja noch all ihre neuen und sehr verworrenen Beziehungen an der Schule, die sie in den Griff bekommen muss.

Quelle: moviepilot.de