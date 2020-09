Netflix kostenlos: Nun kann man Film- und Serien-Highlights gratis streamen – Vor Kurzem hatte Netflix bekanntgegeben, dass es keinen kostenfreien 30-tägigen Testzeitraum mehr geben würde. Doch der Streaming-Dienst hat nun eine Alternative zum Probemonat für alle potenziellen Neukunden und Interessierten eingeführt. Ab sofort kann man ausgewählte Film- und Serienhighlights kostenlos auf Netflix schauen.

Die Gratis-Inhalte geben dabei einen guten Einblick auf die so beliebten Netflix-Eigenproduktionen. Generell ist das natürlich ein guter Schachzug seitens Netflix, anstatt mögliche Neukunden komplett vor verschlossenen Türen stehenzulassen. Um sich die ausgewählten Filme und Serien anzuschauen, braucht man auch keinen Account anzulegen.

Zur Auswahl stehen unter anderem der Auftakt zur Netflix-Hit-Serie „Stranger Things“ oder der Thriller „Bird Box“. Um euch die kostenlosen Inhalte anzusehen, geht einfach auf diese Netflix-Seite.

Nachfolgend alle kostenlosen Netflix-Inhalte in der Übersicht:

Filme:

• „Murder Mystery“

• „Bird Box“

• „Die zwei Päpste“

Serien:

• „Stranger Things“

• „Élite“

• „When They See Us“

• „The Boss Baby: Wieder im Geschäft“

• „Liebe macht blind“

• „Unser Planet“

• „Grace And Frankie“

Quelle: filmstarts.de