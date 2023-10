Netflix: Horror-Kino-Hit kommt zum Streaming-Dienst – Es ist noch gar nicht so lange her, da drehte ein vielversprechender Dämonen-Horror seine Runden im Kino. Ein Film, der von Kritikern eher nur mäßig bewertet wurde, von dem sich dafür aber die Zuschauer recht begeistert zeigten. Hierbei handelt es sich um „The Pope’s Exorcist“ der im April 2023 noch in den Kinos lief.

Zur Freude aller Streaming-Fans hat sich jetzt Netflix die Rechte an diesem Horrorfilm gesichert und bietet ihn als Teil seines Streaming-Angebots an. In der Hauptrolle des Films sehen wir Hollywood-Star und Fanliebling Russel Crowe. In „The Pope’s Exorcist“ verkörpert er Pater Gabriele Amorth, der als Exorzist unter dem Schutz des Papstes steht und seine Dienste in einer verfallenen Abtei in Kastilien anbietet.

Der leitende Exorzist des Vatikans

Interessanterweise basiert die Figur des Pater Gabriele Amorth auf einer realen Person. Gabriele Amorth diente von 1986 bis zu seinem Tod im Jahr 2016 als leitender Exorzist des Vatikans. Er führte eigenen Angaben zufolge über 100.000 Exorzismen durch. Obwohl der Film einige wahre Elemente enthält, handelt es sich bei „The Pope’s Exorcist“ weniger um eine Biografie als vielmehr um einen Horrorfilm, der die Zuschauer an die Kante ihres Sitzes fesselt.

Neben Russell Crowe gehören auch Daniel Zovatto, Alex Essoe und Franco Nero zum Cast. Unter der Regie von Julius Avery und basierend auf einem Drehbuch von Michael Petroni und Evan Spili-otopoulos dürfen sich Genre-Fans auf einen erfrischenden und herrlich schaurigen Dämonen-Horror freuen. Zu sehen ist „The Pope’s Exorcist“ ab sofort beim Streaming-Dienst Netflix.

