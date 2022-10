Netflix: Geteilte Konten kosten bald extra – Einem Bericht der „Bild“ zufolge soll es dem Konto-Sharing auf Netflix demnächst endgültig an den Kragen gehen. Wie es heißt habe der Streaming-Gigant seinen Anteilseignern kürzlich mitgeteilt, das Teilen von Anmeldedaten ab Anfang des nächsten Jahres monetarisieren zu wollen.

Je nach Abo-Modell erlaubt ein Netflix-Konto bisher mehrere Nutzer. Eigentlich als Option für Familien gedacht, erfreut sich dieses Feature aber auch über den Haushalt hinaus großer Beliebtheit, so dass nach Angaben von Netflix mittlerweile weltweit rund 100 Millionen User den Dienst nutzen, ohne dafür zu zahlen.

Da man derzeit jedoch mit sinkenden Nutzerzahlen zu kämpfen hat, möchte der Streaming-Dienst diese brachliegende Einnahmequelle nun anzapfen.

Dazu hatte man in Lateinamerika bereits einen Testballon gestartet, im Zuge dessen für Unter-Accounts 2,99 Dollar extra fällig wurden. Anfang 2023 soll eine ähnliche Strategie nun weltweit zum Einsatz kommen.

An die Investoren gewandt heißt es in der Mitteilung: „Nachdem wir uns das Feedback unserer Kunden angehört haben, werden wir die Möglichkeit einführen, ein geliehenes Netflix-Profil in ein eigenes Nutzerkonto umzuwandeln, und die Profil-Inhaber können ihre Geräte einfacher verwalten und Unterprofile („Extra-Mitglieder“) anlegen, wenn sie für die Familie oder Freunde bezahlen wollen.“

Das deckt sich mit den Meldungen über das künftige Feature der Profilübertragung (MANN.TV berichtete).

Wie es weiter heißt, gehe man davon aus, dass das Umwandeln geliehener Profile sich in jenen Ländern großer Beliebtheit erfreuen werde, in denen Netflix das vergünstigte Abo mit Werbung an den Start bringen wird.

Hierzulande soll das werbegestützte Abo am 3. November für 4,99 Euro pro Monat angeboten werden.

