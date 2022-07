Netflix gegen Konto-Sharing: Nur noch auf dem Fernseher nutzbar – Seit Monaten testet der Streaming-Gigant Netflix, wie er am besten gegen das bei Nutzern beliebte Account-Sharing vorgehen kann. Die neueste Teststrategie ist es, dass man Netflix nur noch im eigenen Zuhause am TV nutzen kann.

So soll zur Verhinderung des Account-Sharings in ausgewählten Ländern bereits im August 2022 der Streaming-Dienst nur noch auf Fernsehern im eigenen Wohnzimmer nutzbar sein. Betroffen davon sind vorerst nur Netflix-Abonnenten in Argentinien, der Dominikanischen Republik, El Salvador, Guatemala und Honduras. Sollte der Test dort Netflix zufriedenstellen, ist eine Ausweitung denkbar.

Zuzahlung für „zweites Zuhause“

Allerdings soll das Account-Sharing nur auf Fernseher beschränkt werden. Demnach ist Netflix auf Mobilgeräten und Laptops weiterhin uneingeschränkt nutzbar. Bezüglich der Beschränkung von Netflix auf den Fernsehgeräten will das Unternehmen aber einen kleinen Spielraum einräumen. Demnach soll man einmal pro Jahr Netflix mit seinem Account auch jenseits des eigenen Zuhauses Zugriff bekommen, für zwei Wochen.

Überschreitet man diese, würde die App auf dem jeweiligen Gerät blockiert werden. Nutzer, die Netflix regelmäßig auch außerhalb ihrer Wohnung auf Fernsehern schauen wollen, müssen mehr zahlen. Wer ein Zweitgerät außerhalb seiner Wohnung für Netflix nutzen will, soll Stand jetzt ein bis drei US-Dollar draufzahlen, um ein „zweites Zuhause“ hinzuzufügen. Wer ein Standard-Abo gebucht hat, soll bis zu zwei weitere Orte zu seinem Zuhause hinzufügen können.

