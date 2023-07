Netflix: Gefloppter Kinofilm wird zum Streaming-Hit – Es ist ja nicht das erste Mal passiert, dass ein Film in den Kinos zum Megaflop wurde, aber seine Auferstehung dann später in der Streaming- und Heimkinowelt feierte. Ein Streifen, der das durchgemacht hat, ist Sci-Fi-Blockbuster „65“ mit „Star Wars“-Star Adam Driver in der Hauptrolle, der im März dieses Jahres nur wenige Menschen in die Kinos lockte.

So konnte der Sci-Fi-Actioner nur knapp seine Produktionskosten von rund 45 Millionen US-Dollar wieder einspielen. Insgesamt waren es 60 Millionen US-Dollar weltweit, die „65“ wieder in die Kassen spülte. Alleine in Deutschland trauten sich gerade einmal 113.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos. Nun, Monate später, entwickelt sich der Film beim Streaming-Dienst zum Megahit und erobert die US-Netflix-Charts.

Aus Kinoflop wird Netflix-Chart-Stürmer

Dort ging der Film Anfang Juli an den Start und arbeitet sich seither die Charts der Streaming-Plattform hinauf. Aktuell steht „65“ bei 6,8 Millionen Views und rangiert deshalb derzeit auf dem zweiten Rang der Netflix-Charts. Ein großer im Vergleich zu seiner vorigen Kinogeschichte. Ihr kennt den Sci-Fi-Kracher nicht? Darum geht es in „65“:

Nach einem katastrophalen Absturz auf einem unbekannten Planeten stellt der Pilot Mills schnell fest, dass er eigentlich auf der Erde gestrandet ist … vor 65 Millionen Jahren. Ihm bleibt nur eine Chance auf Rettung: Gemeinsam mit der einzigen anderen Überlebenden Koa versucht er, sich einen Weg durch ein ihnen völlig unbekanntes Gelände voller gefährlicher, prähistorischer Kreaturen zu bahnen. Rasch entwickelt sich ein Überlebenskampf von epischen Ausmaßen.

„65“ stammt von den Autoren von „A Quiet Place“ und Produzent Sam Raimi. Die Hauptrollen spielen Adam Driver, Ariana Greenblatt und Chloe Coleman. In Deutschland hat Netflix „65“ noch nicht im Programm. Hierzulande gibt es den Film bis dato nur auf DVD und Blu-ray oder digital als VoD.

