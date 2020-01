Autor: Erik Rössler

Netflix-Abonnenten kommen natürlich auch im Februar wieder voll auf ihre Kosten. Schließlich hat der Streaming-Dienst auch im kommenden Monat jede Menge Neuerscheinungen anzubieten. Darunter etliche Eigenproduktionen und Lizenztitel. Wir verraten euch nachfolgend alle neuen Film- & Serien-Highlights für den Februar 2020. So startet zum Beispiel am 7. Februar „Locke & Key“, ein Mix aus Coming-of-Age und Mystery, basierend auf der Bestseller-Comicreihe von Joe Hill und Gabriel Rodríguez.

Die drei Geschwister Locke ziehen, nachdem ihr Vater unter mysteriösen Umständen ermordet wurde, zurück in ihr Elternhaus, das voller magischer Schlüssel mit einzigartigen Kräften steckt. Am 5. Februar gibt es mit der vierten Staffel von „Outlander“ Serien-Nachschub. Die Anime-Meisterwerke „Das Schloss im Himmel“ und „Mein Nachbar Totoro“ von Studio Ghibli sorgen zudem für Magie im kalten Februar. Außerdem warten Film-Highlights wie „Poseidon“ oder „A Nightmare on Elm Street” auf euch.

Hier nun der Überblick aller Netflix-Neuerscheinungen für den Monat Februar 2020:

Lizenztitel:

Die Jones – Spione von nebenan - 01.02.2020

The Birth of a Nation – Aufstand zur Freiheit - 01.02.2020

House of Wax – 01.02.2020

Hexen hexen – 01.02.2020

High Speed!: Free! Starting Days – 01.02.2020

Mein Nachbar Totoro – 01.02.2020

Das Schloss im Himmel – 01.02.2020

Kikis kleiner Lieferservice – 01.02.2020

Porco Rosso – 01.02.2020

Flüstern des Meeres – Ocean Waves - 01.02.2020

Tränen der Erinnerung – Only Yesterday - 01.02.2020

Die Chroniken von Erdsee – 01.02.2020

Love Jacked – 01.02.2019

Fences – 03.02.2020

Hell or High Water – 03.02.2020

Finale in Berlin – 05.02.2020

Outlander: Staffel 4 – 05.02.2020

Mercenaire – Ein Leben mit Rugby - 05.02.2020

cats_the_mewvie - 05.02.2019

Burg Schreckenstein 2 – 07.02.2020

Q Ball – 11.02.2019

Poseidon – 15.02.2020

A Nightmare on Elm Street – 15.02.2020

Peter Hase – 22.02.2020

Ocean's Eight – 25.02.2020

The Break: Staffel 2 – 29.02.2020

Netflix Produktionen:

3. FEBRUAR 2020

Team Kaylie: Teil 3– NETFLIX KIDS & FAMILY

4. FEBRUAR 2020

Tom Papa: You're Doing Great! – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

5. FEBRUAR 2020

Omas Hochzeit – NETFLIX FILM

Der Apotheker: Miniserie – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

6. FEBRUAR 2020

Cagaster of an Insect Cage – NETFLIX ORIGINAL ANIME

7. FEBRUAR 2020

My Holo Love – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Locke & Key – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Horse Girl – NETFLIX FILM

Wer hat Malcolm X umgebracht? – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Dragons – Die jungen Drachenretter: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL KIDS & FAMILY

8. FEBRUAR 2020

The Coldest Game – NETFLIX FILM

Van Helsing: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

11. FEBRUAR 2020

Die Entstehungsgeschichte von ROMA – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

12. FEBRUAR 2020

To All the Boys: P.S. I Still Love You – NETFLIX FILM

13. FEBRUAR 2020

Narcos: Mexico: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Deine Geschichte in Dragon Quest – NETFLIX ORIGINAL ANIME

14. FEBRUAR 2020

Taj Mahal 1989 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Telefonistinnen: Letzte Staffel: Teil 1 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Isi & Ossi – NETFLIX FILM

19. FEBRUAR 2020

The Chef Show: Ausgabe 3– NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

20. FEBRUAR 2020

Der endlose Graben – NETFLIX FILM

21. FEBRUAR 2020

Gentefied – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Eine Frau räumt auf – NETFLIX ORIGINAL ORIGINAL SERIE

Spectros – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Das erste Lebensjahr: Teil 1 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Glitch Techs – NETFLIX ORIGINAL KIDS & FAMILY

Welpenakademie: Staffel 1 – NETFLIX ORIGINAL KIDS & FAMILY

24. FEBRUAR 2020

Better Call Saul: Staffel 5 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

The Expanding Universe of Ashley Garcia – NETFLIX ORIGINAL KIDS & FAMILY

26. FEBRUAR 2020

I Am Not Okay With This – NETFLIX ORIGINAL SERIE

27. FEBRUAR 2020

Altered Carbon – Das Unsterblichkeitsprogramm: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Followers – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Pokémon: Mewtu schlägt zurück – Evolution – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

28. FEBRUAR 2020

Formula 1: Drive to Survive: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Unaufhaltsam – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Queen Sono – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Restaurants on the Edge – NETFLIX ORIGINAL SERIE

All The Bright Places – NETFLIX ORIGINAL FILM