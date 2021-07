Netflix: Etliche Serien & Filme fliegen raus – Auch in den kommenden Tagen und Wochen setzt der beliebte Streaming-Dienst wieder seinen Rotstift an und streicht zahlreiche Filme und Serien aus seinem Programm. Dies hat oft damit zu tun, dass bei Netflix diverse Lizenzen zu Titeln auslaufen und somit die Streaming-Rechte enden.

Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder zahlreiche Neuheiten bei Netflix. Was nun aber die aktuellen Streichungen der Serien und Filme bis Ende Juli 2021 betrifft, so findet man einige Blockbuster wie „Predator“, „Prometheus“, „Hitman - Jeder stirbt alleine“ oder „School of Rock“, die von Netflix verschwinden.

Darüber hinaus fliegt die komplette „Alien“-Reihe aus dem Programm, gefolgt von „Akte X - Der Film“, „Akte X - Jenseits der Wahrheit“ sowie den beiden Kultfilmen „Die nackte Kanone“ und „Die nackte Kanone 33 1/3“. Viel Zeit bleibt euch folglich nicht mehr, wenn ihr die betreffenden Filme oder Serien noch sehen wollt.

Nachfolgend findet ihr alle Titel, die dem Netflix-Rotstift zum Opfer fallen:

17.7.2021

Immer noch eine unbequeme Wahrheit - Unsere Zeit läuft (2017)

19.7.2021

Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979)

Alien - Die Wiedergeburt (1997)

Alien vs. Predator (2004)

Alien 3 (1992)

Aliens - Die Rückkehr (1986)

Aliens vs. Predator 2 (2007)

May You Prosper (2017)

Predator (1987)

Predator 2 (1990)

Predators (2010)

Prometheus - Dunkle Zeichen (2012)

20.7.2021

City of Tiny Lights (2016)

21.7.2021

My Hotter Half (2017)

Split (2016)

The Witch (2015)

Thoroughbreds (2017)

22.7.2021

Die 36 Kammern der Shaolin (1978)

Die fliegende Guillotine (1975)

Die unbesiegbaren Fünf (1978)

Flying Guillotine 2 (1978)

On the Wrong Track (1983)

The Bund (1983)

The Devil and Father Amorth (2017)

23.7.2021

Das geheime Leben der Bäume (2020)

24.7.2021

May We Chat (2014)

Waterschool (2018)

30.7.2021

Der Staat gegen Fritz Bauer (2015)

Pixels (2015)

Scary Stories to Tell in the Dark (2019)

The Stolen Years (2013)

31.7.2021

Akte X - Der Film (1998)

Akte X - Jenseits der Wahrheit (2008)

Annie (1982)

Are We Done Yet? (2018)

Casino Tycoon (1992)

Chinese Odyssey (Part II), A (1995)

Cop Watchers (2016)

Der Teufel trägt Prada (2006)

Die Hochzeit meines besten Freundes (1997)

Die nackte Kanone (1988)

Die nackte Kanone 33 1/3 (1994)

Doubles Cause Troubles (1989)

Durchgeknallt (1999)

Eine chinesische Odyssee (1995)

Ghost - Nachricht von Sam (1990)

Hitman - Jeder stirbt alleine (2007)

Holding the Man (2015)

Infernal Affairs 3 (2003)

Initial D (2005)

Jackass Nummer Zwei - Der Film (uncut) (2006)

Justice, My Foot! (1992)

Kizumonogatari I - Blut und Eisen (2016)

Kizumonogatari II - Heißes Blut (2016)

Kizumonogatari III - Kaltes Blut (2017)

Koro Sensei Quest! (2016)

Little Dragon Maiden (1983)

Love in the Buff (2012)

Mad World (2016)

Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth (2014)

Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste (2015)

Nurses Who Kill (2016)

Old School - Wir lassen absolut nichts anbrennen (2003)

One Hour Photo (2002)

Penn & Teller: Fool Us (2015)

Plan B - Scheiss Auf Plan A (2017)

Regal Academy - Königliche Akademie (2017)

Roll Red Roll (2018)

School of Rock (2003)

Scooby Doo 2: Die Monster sind los (2004)

Shanghai Hero - The Legend (1997)

St. Vincent (2014)

Ten Years (2015)

The Women Who Kill Lions (2016)

Tigermilch (2017)

Trauzeuge gesucht!

Weeds on Fire (2016)

