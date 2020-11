Netflix erhöht die Preise für Streaming – Nutzer des Streaming-Dienstes Netflix konnte sich recht lange einer stabilen Abogebühr erfreuen, deren Preis in den letzten Jahren nur minimal erhöht wurde. Netflix hat in all der Zeit nicht nur einen enormen Kundenanstieg zu verzeichnen, sondern ebenso eine massive Erweiterung seiner Inhalte.

So gab der Streaming-Gigant alleine in diesem Jahr bereits über 17 Milliarden Dollar für neue Inhalte aus. Nun wird es eine Erhöhung der monatlichen Abogebühren geben, was bei dem Wachstum nachzuvollziehen ist. Die neuen Änderungen betreffen dabei nicht Nutzer des Basis-Abonnements für 7,99 EUR. Erhöht werden die Preise für das mittlere sowie teurere Netflix-Abo.

Im Detail bedeutet dies, dass die Preise sowohl für das Standard-Abo (11,99 EUR) als auch das Premium-Abo (15,99 EUR) erhöht werden. In den USA wurde das Standard-Abo um einen US-Dollar erhöht, das Standard-Abo um zwei US-Dollar. Wie in der Vergangenheit auch, wird Netflix ungefähr nach einem Vierteljahr die Preise dann auch in Deutschland anpassen.

Das wäre dann wohl im Januar 2021 der Fall. Netflix wird alle Kunden mindestens 30 Tage vor der Preiserhöhung per E-Mail darüber benachrichtigen. Aufgrund der weiter grassierenden Corona-Pandemie werden die moderaten Preiserhöhungen aber wohl nur wenige von Netflix vertreiben.

Schließlich zählt der Streaming-Dienst zusammen mit denen von Amazon Prime Video sowie Disney+ zu den weltweit begehrten Anlaufstellen, wenn es um Serien und Filme geht.

Quelle: film.tv