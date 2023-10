Netflix erhöht die Preise: Diese Preisanstiege kommen auf Kunden zu – Das Leben wird nicht billiger, da bilden die Streaming-Dienste keine Ausnahme. In schöner Regelmäßigkeit ziehen nahezu alle Anbieter die Preise an. Nun ist einem Medienbericht zufolge einmal mehr Netflix am Zug. Das Unternehmen hat für Europa weitere Preiserhöhungen angekündigt und in ersten Ländern bereits umgesetzt. Sämtliche relevanten Informationen erhaltet ihr im Folgenden.

Wie „WinFuture“ berichtet, wird der Streaming-Dienst unter anderem sowohl für das Angebot in 4K HDR als auch für das Standard-Abo die Kosten erhöhen. Kunden in Deutschland dürften davon dem Bericht zufolge betroffen sein. In den letzten Monaten war es bereits in Irland zu einer Preiserhöhung gekommen.

In Europa zog man bei den Preiserhöhungen nach:

Erst wurden diese aus Irland berichtet, nun folgte eine Preiserhöhung in Frankreich, welche für Kunden in Deutschland dafür maßgeblich sein dürfte, worauf man sich auch hierzulande preislich einstellen darf: Laut dem Bericht bei „WinFuture“ zieht Netflix im Nachbarland nämlich die monatlichen Abopreise je nach Tarif um bis zu drei Euro an. So werden in Frankreich für das Premium-Abo ab sofort 19,99 Euro fällig (ehemals 17,99). Für das Standard-Abo muss man dort mittlerweile 13,49 Euro (ehemals 12,99 Euro) hinblättern.

Dem Bericht zufolge soll das Basis-Abo auf lange Sicht außer Dienst gehen – sein Preis ist in Frankreich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf 10,99 Euro pro Monat gestiegen. Zuvor hatte es 7,99 Euro gekostet. Für das Streaming mit Werbung, bisher mit 4,99 bepreist, möchte Netflix nun 5,99 Euro. Die Preise für die sogenannten Zusatzmitglieder, also Nutzer von Unterkonten außerhalb des eigenen Haushaltes, steigen überdies.

Hier gilt:

Bisher wurden für jedes weitere Mitglied mit Unterkonto 4,99 Euro fällig – der Preis erhöht sich auf 5,99 Euro. Das Ende der Fahnenstange scheint laut „WinFuture“ noch längst nicht erreicht. Zwar verzeichnet Netflix neun Millionen neue Abonnenten und hat im dritten Quartal 2023 einen Umsatz von 8,5 Milliarden erzielt. Doch auf dem US-Heimatmarkt etwa ist ein Netflix-Abo der höchsten Stufe wohl kostspieliger als hierzulande oder in Frankreich.

Demnach bezahlt man in den Staaten nach derzeitigem EUR-USD-Kurs und unter Berücksichtigung der Steuern umgerechnet bis zu 26 Euro monatlich für das Netflix-Abonnement. Man darf gespannt sein, wann die Preise noch weiter anziehen werden.

