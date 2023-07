Netflix enthüllt neues Fantasy-Spektakel: Fan-Liebling wird offiziell – Keine Frage, die Angebotspalette des Streaming-Urgesteins Netflix hält für jeden Geschmack etwas parat, wenn es um Unterhaltung mit Filmen und Serien geht. Dabei wächst der Katalog der Platzhirsch-Plattform stetig an, Genre um Genre erhält neues Material, damit den Fans das Futter nicht ausgeht. Die jüngste Enthüllung dürfte vor allem Fantasy-Fans erfreuen.

Denn die Konkurrenz schläft nicht. HBO hat mit einer geplanten neuen „Harry Potter“-Serie etwa ein ganz heißes Eisen in dem Genre im Feuer. Zuletzt hatte Schauspieler Henry Cavill die potenzielle Erfolgsserie „The Witcher“ bei Netflix verlassen, später waren Aussagen im Netz publik geworden, dass die Macher des Formats keine besondere Liebe für die Bücher und Spiele zum „Witcher“ erübrigen, diese gar verachten sollen, Cavills Hinweise auf den Kanon in dieser Richtung von der Showrunnerin und ihren Autoren angeblich eher als „lästig“ empfunden worden sein sollen.

Es steht jedenfalls fest:

Cavill, der für die Fans der perfekte Hexer Geralt war, ist nicht mehr Teil des Formats, künftige Staffeln dürften es also schwer haben, den Hype zu halten. Netflix scheint also bereits in anderen Richtungen zu suchen. Man hat nun ein neues Projekt in Aussicht gestellt, das Fantasy-Fans gefallen könnte. Denn nicht nur HBO plant mit „Harry Potter“ eine Neuauflage: Netflix hat nun verkündet, dass eine weitere weltberühmte Fantasy-Reihe im eigenen Hause neu verfilmt wird.

Konkret geht es um die siebenbändige Reihe „Die Chroniken von Narnia“. Die von christlicher Symbolik durchdrungenen Geschichten des irischen Schriftstellers C.S. Lewis, ein Freund von J. R. R. Tolkien, gelten zusammen mit „Der Herr der Ringe“ und dem Zyklus um „Conan“ den Barbaren als begründende Eckpfeiler des Fantasy-Genres. Sieben Bände verfasste Lewis. 2005 bis 2010 wurden diese von Disney verfilmt.

Dabei entstanden drei Filme:

„Der König von Narnia“, „Prinz Kaspian von Narnia“ und „Die Reise auf der Morgenröte“, so die Titel der Streifen. In der Handlung werden vier Geschwister durch einen verzauberten Kleiderschrank in eine magische Welt mit sprechenden Tieren und Sagengestalten gezogen. Der Verbündete der jungen Helden in der neuen Heimat: Der Löwe Aslan, der ihnen auf ihren Abenteuern im Kampf gegen die Dunkelheit zur Seite steht. Schon 2018 hatte man sich bei Netflix die Rechte daran gesichert.

Diese ruhten bislang – doch nun gibt der Streaming-Dienst bekannt, dass es mindestens zwei Narnia-Filme geben soll. Wie bei jedem Remake hegen die Fans natürlich hohe Erwartungen an das neue Material. Insbesondere Narnia hat einen hohen religiösen Symbolwert, man darf gespannt sein, wie ein Dienst wie Netflix solches Material interpretieren wird. An den Kinokassen waren die drei Filme laut einem Bericht von „Der Westen“ erfolgreich, erzielten zusammen weltweit 1,5 Milliarden US-Dollar Einnahmen.

Als Regisseurin wurde Greta Gerwig gewonnen, die zuletzt den Film „Barbie“ drehte. Sie soll die beiden Narnia-Verfilmungen für Netflix realisieren. Wann diese erscheinen, steht noch nicht fest.

Quelle: derwesten.de