Der Streaming-Dienst Netflix erfreut sich nicht nur in Zeiten von Corona Millionen von Abonnenten. Monat um Monat bekommen Nutzer dabei immer neue Filme und Serien präsentiert, damit die Langzeitunterhaltung schier nie abbricht.

Die Kehrseite der Medaille: Auch auf Netflix verschwinden immer wieder beliebte Filme und Serien aus dem Programm. Das hat vorrangig damit zu tun, dass Lizenzen auslaufen oder gerade bei Serien, die Zuschauerzahlen für den Streaming-Dienst zu gering sind.

Netflix versucht halt immer, jene Titel im Programm zu haben, die die Masse der Abonnenten auch sehen will. Daher fallen gerne mal eigentlich Serien unter den Tisch. Bei Filmen sind es aber vermehrt die erwähnten ablaufenden Lizenzen. Auch im Monat April 2020 geht es einigen Filmen und Serien an den Kragen.

Nachfolgend alle Filme, die Netflix im April 2020 streicht

04. April 2020

Krumme Dinger am Bosporus

Die Schwägerin

Insidious: The Last Key

05. April 2020

Scary Movie

Scary Movie 2

Resident Evil

Unbeugsam – Defiance

Asterix bei den Olympischen Spielen

Das Superweib

Die Wilden Hühner

Die Wilden Hühner und die Liebe

Step Up

Equilibrium

Das Parfüm – Die Geschichte eines Mörders

Killing House

Gladiator

10. April 2020

Zurück in die Zukunft 2

Shaun of the Dead

Shrek - Der tollkühne Held

Kick-Ass

Zurück in die Zukunft 3

Les Misérables

Rendezvous mit Joe Black

Unleashed - Entfesselt

Happy Gilmore

Paul - Ein Alien auf der Flucht

Lebenslänglich

Robin Hood

Das Mercury Puzzle

Aushilfsgangster

The Purge - Die Säuberung

Der verrückte Professor

Deep Red

Nachfolgend alle Serien, die Netflix im April 2020 streicht

05. April 2020

Chewing Gum, 1./2. Staffel

10. April 2020

Outcast, 1. Staffel

15. April 2020

Hinter der Gartenmauer, 1. Staffel

Rurouni Kenshin, 1.–3. Staffel

Die Powerpuff Girls, 1. Staffel

Ben (2007), 1.–3. Staffel

Ben (2016), 1. Staffel

Quelle: faktastisch.net